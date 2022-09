La maquinaria está bien aceitada: Bonilla

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante un Centro de Convenciones con representación de gobierno, sociedad y empresarios, el alcalde Marco Bonilla rindió su primer informe, en el cual anunció inversiones millonarias de carácter internacional y la disminución en índices delictivos; llamó a la solidaridad ante los estragos provocados por las lluvias y reconoció el legado y visión de estadista de la gobernadora Maru Campos.

“Lo primero que podemos confirmar –dijo ante los líderes que lo acompañaron- es que la maquinaria está bien aceitada y que la quíntuple hélice está girando al 100%”, señaló el presidente municipal.

Tras recordar el Hi5, conformado por seguridad; gobierno honesto, eficaz y eficiente; obra pública bien pensada, bien planeada y bien ejecutada; servicios públicos de calidad; desarrollo humano anclado del desarrollo económico, manifestó que son la ruta “para continuar el legado de buen gobierno que nos dejó nuestra gobernadora Maru Campos en su paso por la alcaldía”. “Gracias gobernadora, gracias Maru por tu visión estadista; gracias también por tu amor a nuestro municipio, a nuestro estado, y por siempre decirle sí a Chihuahua capital”, reiteró el munícipe.

En su turno, la gobernadora reiteró todo el apoyo al presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Recordó que tanto ella como mandataria y él como alcalde, tienen la confianza de los chihuahuenses, quienes los eligieron, por lo que los proyectos han dado continuidad y deben poner orden a anteriores administraciones.

“En este municipio vemos todas las obras que hemos inaugurado en conjunto, porque hemos dado continuidad de obras bien planeadas, ejemplos de política que sí da resultados”, dijo la titular del ejecutivo estatal.

El alcalde llamó a la solidaridad de todos ante las lluvias atípicas que se han presentado en el municipio y reitero que como gobierno municipal “estamos trabajando intensamente, pues se trata de una precipitación extraordinaria y poco común en su duración, pues sólo en 22 días continuos, se ha acumulado lo que llueve todo un año”.

Reconoció la coordinación que da resultados constantes y permanentes en seguridad, a donde se ha invertido el 32 por ciento del presupuesto municipal.

En ese sentido resaltó la Plataforma Escudo Chihuahua, “un gran legado de nuestra gobernadora Maru Campos, a quien de nuevo agradezco a nombre de todas las familias del municipio”.

Dijo que la prevención y seguridad se realiza con respeto a los derechos humanos, por lo que el acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Reveló que el robo con violencia en negocios ha disminuido en un 56 por ciento, y el robo sin violencia también a negocios se ha reducido en un 31 por ciento; el robo de vehículos con violencia ha caído en un 47 por ciento, con índice de recuperación de unidades del 72%.

Anunció créditos personales para los elementos de seguridad pública así como la reducción en el tiempo de servicio para jubilarse de 30 a 25 años.

Habló del fortalecimiento del Fondo Municipal Mipymes con una inversión de 100 millones de pesos, en conjunto con Gobierno del Estado y Nacional Financiera (Nafin).

En materia turística comprometió seguir apoyando esta rama económica, con resultados recientes de una derrama por 800 millones de pesos en las vacaciones de verano.

Dijo el presidente municipal que gracias al impulso de la marca Ciudad Chihuahua Capital, de la mano del sector productivo-empresarial, y con iniciativas como Vinorte, los vinos chihuahuenses llegarán en el 2025 a representar el 45% del mercado nacional.

En cuanto al Producto Interno Municipal, llamado Estimación de Producción Municipal, Chihuahua llegará este año al 5.4 de crecimiento, para alcanzar la cifra de 186 mil millones de pesos.

Reveló el alcalde que el municipio ingresó a la Open Government Partnership, promovido por la ONU a la que solo tres municipios del país pertenecían, y en 2022 se sumaron Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey, San Pedro Garza García y Chihuahua Capital.

“Cumplimos de manera destacada nuestras obligaciones de transparencia con el Ichitaip; y firmamos el Reto de Infraestructura abierta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y México Evalúa, que implica que vamos a transparentar de cabo a rabo: mil sesenta y tres millones de pesos invertidos en importantes obras”, señaló.

Confirmó que gracias a la gestión conjunta y el acompañamiento personal de la gobernadora, para el 2023 llegarán cinco empresas internacionales con una inversión superior a 450 millones de dólares con una generación de miles de empleos directos.

Señaló que Chihuahua se ha convertido en el primer municipio con una evaluación de procesos financieros por la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Bancos Europeos y lograr el denominado Pefa Check. En cuanto a las finanzas municipales, resaltó que el municipio que goza de autonomía financiera, prácticamente de un 50%. “Chihuahua Capital depende menos de las participaciones federales que muchos otros municipios gracias a sus ingresos”, indicó.

Prueba de ello es que al mes de junio de este año se registraron ingresos por concepto de Predial de más de $812 millones de pesos, lo que superó por mucho la meta inicial de recaudación. Destacó además que este año se ratificaron las calificaciones crediticias de Fitch Ratings en Triple A estable nacional e internacional; y se mejoraron las calificaciones de HR Ratings, logrando Triple A estable Nacional e internacional y Triple B Plus estable internacional.

En obras y servicios destacó las calles transitables, con avenidas iluminadas y parques en buen estado, hacia un municipio más humano, mas confortable, más habitable.

Se invirtieron 65 millones de pesos en luminarias led, asimismo desde principios del año se aumentó el presupuesto en pavimentación y bacheo, mejorando los materiales y procesos de recarpeteo y reduciendo tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos a través de la aplicación Marca el Cambio, el Chat Bot “Hola Vecino”, y el CRC.

Recordó que se arrancó la segunda y tercera etapa del Cedefam Punta Oriente, con inversión de 35 millones de pesos, en el cual se atenderán diez mil beneficiarios, que tendrán un espacio seguro.

Habló también del polideportivo “Luis H. Álvarez”; el distribuidor ubicado en Fuentes Mares y cruce de Nueva Españapacheco y Francisco Villa.

Del relleno sanitario dijo que ha sido complejo conseguir el terreno por requisitos regulatorios, pero que ya se tiene incluso con acuerdo de compraventa, y sólo faltan algunos estudios para seguir con la construcción. En el proyecto hay acompañamiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Itesm y la Universidad La Salle.

Dijo que el relleno sanitario entrará en funciones antes de que termine la actual administración, para resolver un problema inminente, que pondrá a Chihuahua en la vanguardia a nivel global en el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos. “Agradezco a nuestra gobernadora quien ya me ha manifestado su apoyo para lograr este proyecto, gracias Maru. Y estamos seguros que tendremos el acompañamiento del ingeniero Juan Carlos Loera, delegado del Gobierno Federal para nuestras gestiones y así poder concretar el nuevo relleno lo antes posible”, indicó. Seguridad, tecnología, finanzas sanas, obras y servicios de calidad, sólo tienen sentido, recalcó el alcalde, si se reflejan en la mirada cotidiana de quienes habitan Chihuahua capital, en el rostro de las mujeres y niñas, de los hombres, adolescentes, niños jóvenes y adultos mayores.

“Cuando al trabajo le ponemos nombres y apellidos, cuando ponemos rostros a las historias de éxito que estamos escribiendo, entonces todo esto vale cada uno de estos primeros 365 días de trabajo y resultados”, expresó.

En lo social reiteró la importancia de la familia, porque “así como la seguridad es la base de todo lo bueno, la familia es el resultado de todo lo bueno, y esa es mi mayor convicción”.

“La familia ha estado presente como concepto activo desde el día que rendí protesta, iniciando una cruzada por la defensa de las familias y la toma de decisiones con perspectiva familiar”, por ello, dijo que esto lo llevó a impulsar que Chihuahua capital fuera el primer municipio de México en adherirse a la Declaración de Venecia, “que nos ha comprometido a la procuración de dinámicas y procesos a través de políticas públicas que nos lleven hacia una capital familiarmente sostenible”.

Agradeció a Canaco, Canacintra y Coparmex una vez más por estar presentes en una agenda contundente por las familias de la capital “y al extraordinario equipo de trabajo del DIF Municipal, encabezado por mi esposa Karina Olivas; gracias mi vida por tu compromiso, el amor a los Centros Comunitarios, Cedefams y todas las políticas que se implementan desde el DIF, gracias al equipo del DIF por acompañar a mi esposa, pero sobre todo por su trabajo y resultados para Chihuahua”.

Resaltó el trabajo en alimentación al adulto mayor y de atención a niñas, niños y adolescentes, en coordinación con DIF Estatal y su presidenta, maestra María Eugenia Galván Antillon. Agradeció a empresarios que han impulsado el deporte, a quienes ayudaron a lograr la sede de la Convención Nacional Ganadera y el Torneo de la amistad con 7 mil deportistas. Se refirió a Manque Granados en Secretaría de Economía y Edibray Gómez en Turismo Estatal. Agradeció a la gobernadora “por acompañarme, no sólo en este primer informe de gobierno, sino desde hace ya muchos años”.

“La vara ha estado muy alta, el gobierno municipal tiene impreso tu liderazgo, sensibilidad y resultados, seguiré poniendo mi mayor empeño en cumplir el compromiso que hice contigo antes de iniciar el gobierno: cuidar y encargarme de la capital y continuar con mejores resultados”, dijo dirigiéndose a la gobernadora.

El alcalde manifestó ya para cerrar su informe que “gobernar es un trabajo arduo. La ciudad requiere que todas y todos trabajemos todos los días, todas las horas del día para que permanezca como un espacio digno para ser disfrutado por las familias”.

“Hace un año –expresó - en la toma de posesión les que ser alcalde había sido mi sueño desde niño; al cumplirse el primer año de lograrlo quiero decirles algo: me gusta ser alcalde. Me gusta escuchar y servir a la gente, estar al alcance de todos”. Hoy “puedo decirles que le dedico mucho tiempo a la que considero mi mayor vocación, lo hago desde que amanece hasta que cae el sol, muchos de los aquí presentes me han preguntado: en dónde se apagan tus pilas “alcalde”…¿pero saben qué? el trabajo diario lo hago con pasión y entusiasmo, porque sé que además de responder al llamado de servicio que tuve desde muy joven, es un profundo honor servira Chihuahua capital, ayudar a cada familia a que logren sus metas, logren sus sueños y mejoren sus vidas”.

Esto es apenas el comienzo, expreso comprometido: “Sigamos trabajando codo con codo, hombro con hombro de la mano como un solo equipo, porque solo así Chihua ahua capital seguirá siendo la capital que le dé norte a todo México, Dios nos bendiga a todos”.