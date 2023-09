La Masa de Insectos Pululantes

El supuesto aterrizaje de un insecto sobre la cama me inquietó y me hizo encender la lamparita del buró, pero nada encontré después de rebuscar torpe y nerviosamente, por abajo y por encima.

“Se habrá ido”, me dije, y el asunto quedó olvidado por el momento.

Y me quedé dormido.

Toda la noche, sin embargo, estuve atrapado en una sucesión de pesadillas que terminaban y que se conectaban unas con otras, en las que era yo perseguido por insectos gigantes y pegajosos que amenazaban con devorarme. Unas de esas bestias con patas ganchudas y filosas, y con boca de tenazas terribles que trituraban la carne, me atrapó y me empezó a devorar desde los pies, que en el sueño yo traía desnudos. Si bien en un principio sentí cosquillas, el dolor se fue haciendo insoportable conforme mi cuerpo desaparecía dentro del tracto digestivo de aquella máquina de matar.

En eso desperté, sudoroso y angustiado, faltándome el aire y aspirando bocanadas salvadoras.

Era ya entrada el alba, cuando las formas de la tierra vuelven a tomar forma visible luego de las tinieblas nocturnas.

Fue entonces cuando las vi.

Inicialmente, lo que noté fue que, en el párpado de mi ojo derecho, algo se me atravesaba, como una basurita, como una espina. Con todo el cuidado que me permitió la prisa por arrancarme aquello, atrapé la basurita, que resultó ser una pata de cucaracha. De hecho, había varias cucarachas rondando en mi almohada.

Salté literalmente y me senté en la cama, pero sólo para darme cuenta de que las cobijas y el cuarto entero eran un hervidero de cucarachas.

Esto ya no era sueño, era la realidad a la que desperté y me enfrenté. Sin transición, pasé de la pesadilla a aquella realidad bizarra que de momento me desorientó.

Sentía yo que los animalejos me subían por las piernas por adentro de los pantalones, y que me corrían por el pecho y la espalda, era en ese momento imposible saber exactamente cuánto había de real en todas aquellas sensaciones que me empezaron a atormentar de manera tan tumultuaria.

Todo aquel quien haya sufrido la angustia de que le corra entre la ropa y la piel un bicho asqueroso, que multiplique este horror por mil, y se quedará corto con lo que yo sentí en esos momentos.

Manoteaba yo, me retorcía, vacilaba entre quitarme la ropa y en pisotear la masa infame de insectos pululantes.

Por fin, entre la locura y la insana desesperación que me invadió, logré tener un pensamiento lúcido, y salí corriendo, cerré la recámara por fuera, tapé todos los resquicios con papel periódico, y en la sala de mi casa, me desnudé y maté, pisoteándolos, a los insectos que traía en mi piel.

Decidí pedir ayuda a los bomberos, quienes atacaron aquella plaga atrapada en mi cuarto con ingentes volúmenes de insecticida.

Ahora, a la distancia de los días, con la cabeza ya fría, me doy cuenta de que las cucarachas no atacan a los hombres, y de que aquella espantosa congregación de tantos individuos, no tenía la finalidad de conseguir carne humana.

Pero entonces ¿cómo se explica? ¿Entraron a un lugar caliente huyendo del frío? ¿Habían incubado todas en un nido situado en mi alcoba?