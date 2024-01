La memoria del sepulturero

No, "míster", este oficio me ha dado bien de comer, yo no soy ingrato, ¿por qué renegaría de él? Mal haría, porque ha de saber usted que, bien o mal, chuecos o derechos, he podido sacar adelante a todos mis hijos, gracias al oficio de sepulturero.

Claro que me he llevado unos sustos de poca... como aquel día en que clarito vi cómo se salía un muerto de una tumba. Pero antes de salir corriendo, yo no sé de dónde me salió el valor para acercarme. ¡Y nada!, que alcanzo a ver que el dizque muerto todo lleno de tierra hasta en la cabeza, era un pobre chamaco que se había caído en un hoyo cerca de aquella lápida. El muchacho, que era de los que dan el servicio de llevar agua y de limpiar las tumbas, salió como pudo y yo le presté una manguera para que se lavara.

Aquí yo sí he visto cosas que me han parecido espectros de gente muerta, pero nada se compara con el horror de las exhumaciones.

Hágase nomás una idea de lo que es el desenterramiento: hay ruido de marros golpeando las lápidas de piedra, que es como si le golpearan a uno el corazón, pero lo peor es cuando sale el ataúd, ya todo podrido de la madera y oxidado del fierro. Lo abren en presencia de los familiares más allegados, quienes sufren con ver lo que quedó de la persona, y que ahora son sólo restos humanos.

Y ahí es cuando interviene uno, sacando los huesos de uno por uno y colocándolos en una cajita. El ataúd se queda manchado de grasa y de sangre negra y seca, y de otros humores que cristalizan sobre la telita blanca del interior, y quedan también pedacitos de tejido humano.

No crea, yo me informo para hacer mejor mi trabajo y para poder entender lo que hago. Fíjese que he leído que el fenómeno de la descomposición cadavérica, hasta que quede el puro esqueleto, dura en promedio cuatro años. Pero a veces, las familias se encuentran con la sorpresa que su ser querido no se redujo a huesos.

Dice el administrador que, antes, cuando no había crematorios, los jirones de las ropas del cadáver y los restos de los ataúdes se amontonaban en un rincón del cementerio, pero imagínese nomás qué macabra atmósfera era la de esos rincones.

Hay gente con mucha imaginación, pero de plano ignorante, que asegura que a los cementerios vienen traficantes para exhumar cadáveres y extraerles órganos. Pero eso es absurdo, ahora todo el mundo sabe que es imposible, porque los órganos tienen, como quien dice, su caducidad, y ahora todo, tanto la inhumación como las exhumaciones se hacen siempre en presencia de familiares y amigos, con toda la intención de que sean testigos de que los restos correspondan a los del familiar.

Pero claro, uno tiene también su corazoncito, y no es cierto que los sepultureros nos hagamos insensibles hacia la muerte. Al contrario, yo creo que somos personas que, por conocer lo que conocemos y por ver lo que vemos, comprendemos mejor los sufrimientos de quienes pierden a sus seres queridos.