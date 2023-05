La mujer transparente y el gusano de agua

De la cama de mi hermanito empezó a brotar un líquido espeso y transparente, como agua pesada, y en violación a la ley de la gravedad, ascendía éste por la pared como si se tratara de un gusano, y ahí se perdía entre el muro de adobes.

Este horror fue la culminación de lo que nos había estado aconteciendo, y de todo lo que tuvimos que soportar durante el corto tiempo que vivimos en aquella casa vieja de San Luis Potosí.

Era yo apenas una adolescente, y me daba cuenta de que la serie de sucesos que nos afectaban no tenían una explicación natural, ni lógica.

Fue por esos días cuando escuché por primera vez de cerca, la noción de “fantasmas”, de “aparecidos”, que antes atribuía yo a la imaginación de gente ignorante y que ahora me tocaba a mí.

“No te conviene comprar esa casa, no desperdicies tu dinero”, le había dicho nuestro vecino Joel a mi padre, y lo previno de lo que habían padecido anteriores ocupantes.

Uno de los niños de un matrimonio que vivió aquí un año antes de que entrara mi familia a la casa, se ahogó en una cubeta de agua -un accidente por demás extraño y sospechoso, sobre todo después de que el niño soñó precisamente la noche anterior con que se iba a ahogar-. El hijo de ese inquilino contó a su mamá el sueño, una rara premonición: una mujer de finos rasgos, pero de cuerpo transparente y azuloso como agua de alberca, lo llamaba para que la siguiera a un pozo profundo que aparecía de la nada en un rincón del pasillo, y al llegar al filo del dicho pozo, la mujer de agua empujaba al niño hacia el fondo, pero despertó antes de sumergirse en el abismo.

“No te conviene, Pancho, ha habido muchos accidentes y han muerto personas aquí, la casa está maldita”, insistió don Joel a mi papá, con poco éxito.

“Eres terco, Pancho, pero si no me haces caso, de todas formas voy a estar viniendo para convencerte de que no debiste comprar la propiedad”.

Entre los antecedentes, conoció mi padre también el caso del bisnieto del dueño original de la casona, quien recibió la propiedad de sus padres. En 1920, una serie de temblores en el patio y de ruidos en los pasillos y las recámaras, aterrorizaron al heredero, quien terminó yéndose al haberse fracturado su familia porque la esposa se volvió loca con los ruidos y los espectros que aseguraba haber visto.

En la recámara de mi hermanito Juan Antonio se produjeron desde el inicio varios ruidos, unos como martillazos y marrazos que parecían golpear la pared del fondo. Al niño no le molestaban, porque Toñito siempre fue de sueño pesado, pero pronto desde la primera noche estuvo el resto de la familia a la puerta de esa recámara. Y buscamos el origen del ruido, y acudimos con el vecino para saber si había algún taller instalado en la casa de enseguida.

Noche tras noche, los mismos ruidos de origen inexplicable, y la preocupación nos obligaba a perder nuestro descanso en un agotador semisueño.

A partir de que a mi mamá le dijo una amiga que debía insultar con palabrotas al supuesto fantasma de la casa, lo que hizo una noche como le indicaban, los ruidos se desperdigaron por casi toda la casa, como si los fantasmas se hubieran multiplicado.

Ya no eran sólo los sonidos metálicos, ahora los mosaicos de cantera del corredor temblaban y bailaban gracias a alguna fuerza que los empujaba desde abajo. Y alguna corriente subterránea agarró ruta por debajo de la casa, porque empezó a escucharse, a todas horas del día y de la noche, cómo corría con estruendo un torrente misterioso.

A mi perrita “Lana” le dio por ladrar hacia un rincón del pasillo, corría y se desplazaba como si ladrase a alguien que caminara.

Pero la noche del horror total fue cuando acudimos al cuarto de mi hermanito: padre, madre, mi hermano de 19 años y yo.

Después de que nos horrorizamos con el “gusano de agua”, despertamos al niño y le preguntamos si tuvo algún sueño raro que quisiera contarnos.

La historia fue idéntica a la del hijo del matrimonio que habitó “la casa del agua”, como se conoce ahora a la mansión: una mujer de finos rasgos, pero de cuerpo transparente y azuloso como agua de alberca, lo llamaba ¡a él también! para que la siguiera a un pozo en un rincón del pasillo, pero al llegar al filo del dicho pozo, la mujer de agua empujaba al niño hacia el fondo.

Por supuesto, mi padre dispuso todo para que nos mudáramos en dos días de ahí.