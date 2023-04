La niña en la carretera

La blusa de la niña y su cabello enmarañado llamaron la atención de la mujer madura, a quien le pareció notar vestigios de sangre seca. Con ello, su imaginación construyó de inmediato el escenario de alguna tragedia automovilística, de alguna sangrienta golpiza a manos de una banda de desalmados secuestradores, o de algo peor.

“¿Qué te pasó, niña? ¿Vienes de algún accidente?”

-No, señora... -contestó ella, al cabo de un silencio, con la mirada clavada en el arroyo que cruzaba por abajo la autopista Chihuahua-Delicias.

“¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas que te lleve a algún lado?”

“Sí, gracias, es que me perdí y necesito llegar a Chihuahua.”

Concentrada como venía en esquivar los mastodontes de 14 ruedas que circulaban lentos ese domingo por la tarde, Gloria no se había percatado desde el principio de la figurita que se le atravesó en el carril derecho. Apenas logró aplicar los frenos a tiempo para no arrollar a la niña que no tenía intenciones, al parecer, de bajarse de la carpeta asfáltica. La expresión de dolor en el rostro de la pequeña conmovió a Gloria, quien estacionó su Jetta 2000 de color blanco, y bajó de inmediato para auxiliar a quien ella creyó víctima de un accidente en la carretera.

En ruta ya a la ciudad, Gloria Esperanza Borja del Río, no queriendo ser muy brusca con aquella extraña niña que se había abrochado el cinturón de seguridad en cuanto subió al Jetta, le preguntó lo más suavemente que pudo: “¿Entonces estás perdida? Pero ¿sabes dónde es tu casa? ¿Cómo te llamas?”

Dijo llamarse Tania, tener 7 años, y vivir en la colonia San Felipe, y sí, en efecto, sabía dónde era su domicilio, aunque fuera por señas. “No se preocupe, señora, ya verá que no vamos a batallar para encontrar mi casa”.

Con un nudo de angustia atorado en el pecho, Gloria Esperanza supo desde el fondo de su alma, que la niña no le estaba diciendo la verdad. Pero -razonó- lo más importante era llevarla con su familia. Y si deveras estuvo perdida, pues estas gentes se iban a alegrar de recuperar a la hija. En retazos de una conversación muy rara, muy contradictoria, Tania dijo a su benefactora que su mamá se iba a alegrar al saber que ella estaba con bien y que se estaba portando bien. “Pero, criatura, si se ve que eres muy buena niña”.

“Sí, señora, eso decía siempre mi mami, pero yo a veces la desobedecía”.

-¿En qué la desobedecías?

“En el carro no siempre le hacía caso, pero ya ve usted que sí me pongo el cinturón para que no me pase nada”.

-Sí, m’ija, no te preocupes, yo sé que tu mami va a estar muy contenta de saber que estás con bien.