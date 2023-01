La persecución diabólica

"Aquello" que la perseguía no era, por cierto, nada humano, aunque se le vieran piernas y brazos y cabeza.

No era humano, se sabía, se sentía, Lorena estuvo segura de ello, y no sólo porque la "cosa" esbelta, de un blanco anormal, grisáceo y mortecino, iba desnuda. Ella sentía con todos los vellos de su piel y con el calor que le quemaba la cara, y con la cabellera que se le levantaba electrizada, que el peligro que la acosaba no era el de daño ninguno que le pudiera infligir un violador o un asesino... era verdaderamente algo que traspasaba los límites de la maldad puramente humana.

Y allá iba corriendo en pos de la mujercita, "aquello", la "cosa".

Ella siempre supo, pero lo olvidó por descuido, que no debía frecuentar las inmediaciones de la casa endiablada, y resultó que Lorena fue a dar ahí, precisamente ahí, a la media noche, sin un alma en las calles. Sola e indefensa.

La recomendación de no ir a esa casa ni de pasearse por el rumbo, era obligatoria, y a ella su patrona se lo dijo siempre, y todos insistían en ello, tanto, que se llegó a convertir en una de esas prohibiciones implícitas.

Hace como treinta años que sucedió el horripilante episodio que dejó a Lorena trastornada y "tocada" para siempre, pero ella nunca lo olvidó, y es imposible hacerla salir sin compañía en las noches, y al rumbo de la Panamericana, ni de día, ni acompañada. Será tal vez por eso que la mujer, ahora de casi cincuenta años, se mudó a los Estados Unidos, lejos de todo lo que la perturbó aquella noche.

Trabajaban Elia Lorena y su hermana Mirna, mayor que ella casi dos años, como sirvientas en una casa grande, en la Panamericana. Como costumbre su padre las traía a casa cada noche en su pick up, para que las muchachas no tuvieran que quedarse a dormir allá. La casa paterna estaba, y sigue estando, en la ondulante calle La Cantera, atrás del arroyo de los Perros, sector que en la actualidad quedó como céntrico pero que hace 30 años era una de las orillas de la ciudad.

Esa tarde, el padre de las muchachas se quedó tirado a medio camino con su troquita averiada de algo eléctrico, y no la pudo echar a andar por más que le movió a las entrañas de cables y conexiones y reguladores.

Elia Lorena y Mirna se limitaban a esperar porque ni una llamada llegó del patriarca, y casi eran las 11 de la noche cuando tomaron la decisión de salir a conseguir un taxi, en vista de que el hombre no las recogería.

En las calles solitarias del rumbo, ni taxis ni carros de ninguna especie se veían ya a esas horas, y después de que caminaron como 20 minutos, sin pensarlo, Mirna la mayor decidió que se adelantaría hacia las avenidas más transitadas. "Tú me esperas aquí y yo regreso con el taxi, tú ya andas muy cansada", ordenó, y la otra no pudo decir pío.

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ...