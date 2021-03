La población se ha relajado: director de Hospital Ángeles

El Diario

Hay varios negocios en la ciudad de Chihuahua que están haciendo una simulación en cuando a los protocolos de sanidad, aunado a estos también mucha población hace lo mismo, lo cual podría provocar un incremento de contagios del SARS COV2, comentó Rodolfo Chávez Chávez, director del Hospital Ángeles.

El galeno afirmó que aplicar los protocolos establecidos por las autoridades de Salud evitará contagios de Covid-19, sin embargo hay muchos negocios que simulan aplicarlos, pero hay otros que son muy estrictos; en este último caso es para beneficio de todos.

En cuanto a la población, Rodolfo Chávez dijo que “hay que entender que todavía está el virus, no estamos vacunados todos. Si no copero poniéndome el cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos, lo que ya sabemos, los contagios y muertes se van a disparar”.

Lo anterior, durante la charla entre el presidente de la Confederación Patronal de República Mexicana (Coparmex) Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, con el Dr. Rodolfo Chávez Chávez, director del Hospital Ángeles, quienes hablaron sobre las perspectivas de salud para este 2021 y el programa nacional de vacunación, entre otros temas.

Chávez Chávez comentó que desde el mes de febrero y hasta la fecha hay un relajamiento de la ciudadanía en la capital del estado, aumentando la movilidad cuando aún está presente el virus del Covid-19.

Dijo que no se debe bajar la guardia en cuanto a las medidas preventivas contra el virus, ya que de seguir relajados se podría tener un año similar al 2020 en cuanto a contagios y decesos, e incluso podría empeorar.

En este contexto, manifestó que la dos únicas manera por las cuales el virus del Covid-19 puede “morir” es que más del 70 por ciento de la población ya se haya enfermado o bien que la mayoría se haya vacunado.

Sin embargo, aclaró que estar vacunados no es garantía de estar a salvo de no contagiarse; primero, porque al aplicarse la segunda dosis hay que esperar un mes para poder inmunizarse. Además, aseguró que científicamente no se sabe cuánto puede durar la protección de dicha vacuna contra el virus.

Rodolfo Chávez recordó que en Chile se realizó una buena estrategia de vacunación y cuando la mayoría de la población se sintió aliviada, salieron a las calles y hubo un rebrote, algo similar sucedió en Europa y ahora enfrentan una tercera ola, por lo cual hay que seguir con los protocolos de sanidad.