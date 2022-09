La presidenta estatal de Morena en Chihuahua soy yo: Granados

Chihuahua.- Brighite Granados, presidenta estatal electa de Morena, informó que luego de una gira de trabajo en la Ciudad de México, regresará a trabajar a su oficina del Comité Directivo Estatal, que también ocupa Martín Chaparro desde ayer lunes.

“Voy a acudir a trabajar a mi oficina, hoy mismo, y el profesor Chaparro también es un militante de Morena y tiene derecho a estar ahí”, dijo Granados de la Rosa cuando se le preguntó si regresará a labores, luego de que Chaparro Payán retomara posesión ayer lunes.

Respecto de las declaraciones de Martín Chaparro, sobre que Granados llegó a la presidencia de Morena por imposición de Ariadna Montiel y que a través de la familia de Juan Carlos Loera buscan secuestrar a Morena, Brighite respondió:

“La dirigencia se decidió por medio de los consejeros, fuimos votados por la militancia de morena en un proceso muy abierto y democrático; me parece muy contradictora la opinión del Profesor Chaparro porque en una nota me apoya y me ve madera, y en otra me falte al respeto diciéndome que soy el títere de una persona, no valorando el tiempo que yo tengo dedicándole al movimiento”.

Resaltó que ella cuenta con un nombramiento oficial por parte de su dirigencia nacional y del Consejo Estatal de Chihuahua, además que se encuentra en plenas funciones y considera poco probable que los recursos de impugnación que invalidarían la elección de consejeros y dirigencia prosperen, como el caso de años atrás cuando el órgano electoral suspendió las elecciones de consejerías y dirigencias.

“Eso de que él regresó a funciones (Martín Chaparro) es incorrecto, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena soy yo, así lo ha declarado también la dirigencia nacional de mi partido, y es un proceso técnico jurídico que mi partido ya empezó, ya informó al INE el cambio de dirigencia en los estados para que nos valide”, concluyó.