'La ropa no se tira'; buscan reducir contaminación

Chihuahua, Chih.- La asociación civil ambiental Cooperación Ecológica lleva a cabo un proyecto en el que buscan incentivar una economía circular para la reutilización de la ropa, una de las industrias que a través del “fast fashion” ha llevado a la sobreproducción y contaminación. Por ello a través del trabajo junto a ingenieros del Tecnológico de Chihuahua II han creado una plataforma para su rehúso a través de donación, transformación y consigna de cualquier tipo de ropa.

Según detallaron luego de meses de trabajo se logró poner a disposición de los chihuahuenses un sitio web en el que de manera digital se facilitara el alcance del proyecto Ecobazar CUU.

Este último es un “modelo de bazar cuyo objetivo es generar en la comunidad chihuahuense la cultura de la economía circular a través del aprovechamiento de los recursos fomentando el consumo responsable en nuestra necesidad básica de vestirnos”, explican.

Para los tres ejes de rehúso se cuenta con una política de calidad en la que se especifica que la ropa debe estar en condiciones ideales para ser usada nuevamente, sin embargo para la ropa que no se encuentra en buen estado, y es donada, se somete a un proyecto de transformación para convertirla en productos como tapetes o guardapolvos.

Aunado de la donación, en el modelo de consignación permite que la persona que consigna su ropa genere algún ingreso con una comisión que se otorga tras la venta de la prenda, que es exhibida en el bazar digital, por lo que esta debe estar casi como nueva.

“Todos tenemos en nuestro closet esa ropa que sigue esperando por nosotros, aunque en el fondo sabemos que ya no nos vamos a poner, bueno esa ropa en desuso o que no tengas planeado volver a utilizar, ponla en consignación y obtén un ingreso (todos ganamos) aquí nos hacemos cargo. ¡QUE ONDA! con esos calcetines, playeras o sabanas, que ya dieron lo que tenían que dar y por más que los reparamos ya nuestra conciencia no los quiere usar, ¡DONALOS! (pero lávalos y ponles sanitizante primero), nosotros los transformamos y con el producto de su transformación ayudamos a otras asociaciones, ahora que lo tuyo es querer estrenar o cambiar tu guarda ropa cada temporada, lo cual no hay nada de malo en eso, pero te damos la opción de que sea con conciencia ecológica, adquiriendo ropa de segunda mano”, explican.

Con ello se busca resolver una problemática ambiental como lo es la producción de grandes volúmenes de ropa en la mayoría de los casos desechable que la industria de la moda promueve como de muy poco uso a través de campañas publicitarias que llevan al mercado muchas colecciones en un corto lapso de tiempo, llevando a los “llevando con esto a los consumidores a pasar de un consumo responsable al consumismo”.

Para los interesados en conocer el proyecto ahora se tiene a disposición ecobazarcuu.myshopify.com, así como las redes sociales donde se encuentran como EcobazarCuu.