La semana próxima continuará proceso con aspirantes a magistraturas: Terrazas

Chihuahua. – La semana entrante continuará de manera normal el proceso de selección de magistraturas en 6 de las 7 salas del Poder Judicial Estatal, y la siguiente semana el órgano colegiado realizará las entrevistas de aspirantes con la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Así lo informó la presidenta del Poder Ejecutivo Estatal, diputada Adriana Terrazas, quien recordó que la suspensión del proceso afecta sólo a la Quinta Sala

“No hemos llegado todavía a un acuerdo, nos enteramos a penas de la suspensión, pero estamos en condiciones de realizar las entrevistas y continuar con el trabajo que le toca al Congreso”

El coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, mencionó que hasta las 14:00 horas del viernes el Congreso del Estado no había sido notificado, pero seguro dentro de poco está en condiciones de contestar y legitimar sus actos como autoridad.

“Yo estoy convencido que hay constitucionalidad en los actos que estamos haciendo, que la Comisión realiza un proceso abierto, transparente y que sobre todo, hay 96 personas que acreditan que fueron de buena fe a inscribirse y ojalá pronto terminen estos juicios de amparo”.

Suspensión del proceso de magistraturas debe aplicar a todas las salas:

El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, manifestó no estar de acuerdo con la resolución de no suspender la elección de magistraturas en todas las salas del Poder Judicial, y que sólo se aplique a donde aspirantes presentaron amparo.

“Yo preguntaría: ¿Esa sala correspondiente, tiene reglas distintas para la elección a las demás salas, tiene bases distintas y qué no las reglas, las bases y el proceso son en realidad iguales para todas las salas? ¿No sería un criterio generalizado? Me parece que ahí erra el tribunal colegiado”, declaró.

Mencionó que en la actualidad hay tres suspensiones y una modificada por el Tribunal Colegiado, que modifica la medida cautelar para que la suspensión sólo opere en la sala correspondiente, sin embargo eso representa una contradicción pues, todas funcionan con Las mismas reglas, las mismas bases y nacen de un mismo ordenamiento.

“No me parece correcto que hagan esa distinción porque, eso permitiría que en las otras salas donde no hay juicio de amparo por parte de algún aspirante puedan realizarse los nombramientos con el ordenamiento y las bases actuales. Las bases actuales son ilegales, pero la Corte no se ha pronunciado al respecto”, insistió.

Los inconformes reclaman la falta de concurso (exámenes de conocimiento) en el proceso actual y que el órgano encargado de elegir a las magistradas y magistrados con un órgano de carácter político que carece de elementos de juicio técnicos.

