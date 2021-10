Lamenta Cocentro cambio de semáforo y teme pérdidas

Archivo/ El Diario

La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro lamentó ayer el cambio de verde al amarillo en el semáforo epidemiológico en el estado de Chihuahua, cuando se tuvo un compromiso de la nueva administración d e n o bajar los colores, a u n q u e entienden que eso se hizo para reforzar las medidas de

prevención de contagios del Covid-19.

Ricardo Perea García, presidente de Cocentro indicó que ya se aprendió que hay diferentes mecanismos para cuidarse y las mismas estadísticas reflejan una estabilidad en los últimas dos semanas, con algunos días de alzas en casos y otra de baja de números, lo que denota estabilidad en la pandemia.

Señaló que reducir los horarios de actividad puede afectar en algunos giros y externo su deseo de que estas dos semanas en que se mantendrá en amarillo el semáforo, pueda servir de algo y que una vez que la prevención se lleve a cabo, la economía siga adelante.

Ricardo Perea dijo que en el último trimestre ya se veía una mejora en la economía y lo ideal es que continúe con esa tendencia positiva.

El presidente de Cocentro agregó que esperarían que para el inicio de noviembre se pueda tener una mejor apertura de aforos y mejores horarios para la actividad comercial y de servicios y se pueda aprovechar la época comercial como El Buen Fin y la de diciembre.

Apuntó que en caso contrario y de tener mayores restricciones no se volvería a aprovechar esta temporada por segundo año consecutivo. Perea García dijo que es necesario no bajar la guardia y aplicar las medidas de prevención para evitar más contagios y defunciones y recordó que ahora se lleva a cabo diversos eventos masivos como los que no se tenia hace ya más de 19 meses.

Finalmente dijo que la gente muestra ahora que hay una necesidad social de acudir a este tipo de eventos y llama la atención que a inicio de este festival de la ciudad, se haga este ajuste al semáforo, por lo que hay que reforzar las medidas y protocolos de cuidado acordados por las autoridades en el marco de la pandemia.