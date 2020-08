Lamenta González Tachiquín muerte de López y acusa falsa información

Chihuahua.- El exsecretario de Educación del Estado, Marcelo González Tachiquín, lamentó la muerte de Joaquín López, exdirector de Fideapech, a causa de Covid 19.

En el texto publicado en su red social expuso que la información que se ha manejado sobre los casos Covid en el penal de Aquiles Serdán es falsa, además de que carecen de atención médica.

Acusó a los jueces de negarles el cambio de medida cautelar a pesar de los riesgos que existen para su salud.

“Al presidente de la República

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación

A la Cámara de Senadores y Diputados

A la @Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos,

A familiares y amigos

A las familias de todos los que tienen una persona privada de la libertad

Con profundo dolor e indignación exponemos el crimen cometido por el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía del Gobierno del Estado de Chihuahua del C. Lic. José Lazaro Joaquín López Ramírez Ex director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas (FIDEAPECH) quien ha fallecido por COVID 19 y diversas complicaciones que se generaron por la falta de atención médica en el CERESO No. 1 de Aquiles Serdán.

La Juez María Alejandra Ramos Durán negó el cambio de medida cautelar como lo han hecho ella y otros Jueces con nosotros por la persecución política de la que somos objeto a pesar del riesgo de la pandemia.

Sabemos que seguirán mintiendo en los informes del Centro Penitenciario, en los boletines de prensa y en las declaraciones de diversas autoridades. Cualquiera de nosotros PRESOS POLÍTICOS puede ser el siguiente. Por acusaciones falsas que la misma ley no considera como delitos que merezcan prisión preventiva, nos tienen aquí por una absurda y falsa guerra contra la corrupción, pues es precisamente la corrupción de este gobierno que generó la muerte de Lázaro López Ramírez.

Exigimos una solución, un alto a la persecución política y se genere de inmediato una investigación contra las y los responsables de esta atrocidad.

Muchos sectores de la sociedad chihuahuense somos amenazados, hostigados, ofendidos, extorsionados y castigados ilegalmente por reclamar nuestros derechos, por odio político u opinar diferente, a todos cuantos este régimen ha lastimado, les pedimos su solidaridad para que la memoria y el nombre de un inocente no quede en la impunidad.

Descanse en paz José Lázaro Joaquín López Ramírez

Atentamente

PRESOS POLÍTICOS EN CHIHUAHUA”