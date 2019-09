Lamenta presidente del Congreso falta de planeación de la SEyCEl

Chihuahua.- El presidente del Congreso y de la Comisión de Educación; René Frías Bencomo lamentó la falta de clases en escuelas de la región serrana por ausencia de profesores que se niegan a asistir por temor a la inseguridad. El legislador dijo que ellos desde febrero de este año, tocaron el tema con las autoridades educativas estatales, mismas que no tuvieron la previsión de anticiparse al problema. “Nosotros le pedimos a la Secretaría de Educación que se preparará, pero nuevamente no lo hizo. Nos parece inconcebible que si ya tenemos en las escuelas la estadística desde el mes de febrero, podemos saber cuántos alumnos van a cada uno de los grados y las escuelas como están en su infraestructura”, subrayó. El legislador apuntó que desafortunadamente este ciclo, como ha ocurrido en los anteriores, ha presentado ese mismo problema, por lo que reconoció que hay muchos grupos sin profesores. “Nosotros siempre los conminamos para que tuvieran listos los libros de texto gratuitos, para que el ciclo iniciará de manera adecuada, y he tenido contacto con el secretario de Educación, también viendo el tema de la asignación de plazas para que a la brevedad quede solucionado esa falta de maestros”; mencionó.