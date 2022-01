Lanza FECHAC convocatoria para participar en quinta edición del premio “Emprende por un Cambio Social”

La Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. (Fechac) y otras asociaciones civiles lanzaron la convocatoria a todos los interesados en participar en la quinta edición del premio “Emprende por un Cambio Social”.

Entre los objetivos de dicho premio, están el convocar, inspirar, capacitar y premiar a personas residentes en el estado de Chihuahua, con ideas y/o proyectos innovadores que generen impacto social positivo y contribuyan a la reactivación económica, fortalezcan iniciativas sociales y/o ambientales.

El perfil de las categorías y proyectos son que buscan iniciativas emprendedoras que impacten en ideas creativas que surgen como solución para satisfacer una necesidad social de las comunidades del estado de Chihuahua mediante la creación de un producto o servicio.

Considerar para los proyectos en nivel idea: nombre del proyecto, objetivo general y específico, justificación, descripción del proyecto, posibles fuentes de financiamiento ya sean propias o externas. (modelo de negocio).

Las ideas y/o proyectos deberán de ser desarrolladas en beneficio de los habitantes del estado de Chihuahua, sin fines políticos, partidistas o religiosos.

Asimismo se busca que tengan como visión el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Se puede participar de manera individual o en equipos.

Para el registro de ideas y/o proyectos innovadores se deben inscribir en la plataforma. www.emprendeporuncambiosocial.com

La fecha límite de inscripción es el 15 de enero de 2022.

En caso de los proyectos que se presenten en grupos (más de dos personas), es necesario que en el registro del proyecto se nombre un líder o representante del grupo.

En el caso de proyectos presentados por menores de edad, el representante deberá contar con 18 años cumplidos a la fecha del registro de la convocatoria.

Lo anterior, para asegurar una correcta comunicación fluida y directa con los participantes durante todo el proceso del premio.

Junto a Fechac participan como organizadores del premio la Alianza de Fundaciones Comunitarias, A. C. (COMUNALIA), la Inter-American Foundation, Charles Stewart-Mott Foundation, La Fundación Social de la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua, A.C (Fundación Index Chihuahua) y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C. (CELIDERH); en alianza con la Red Emprende Chihuahua, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, Instituto de Innovación y Competitividad del Estado de Chihuahua, FICOSEC A. C., la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno Municipal de la Ciudad de Chihuahua, uHüb, Emprendiendo por Chihuahua A.C, Programa Chihuahua Innova, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios UEMSTIS, sistema CECYTECH, la Universidad Autónoma de Chihuahua y Programa UACH-Peraj.