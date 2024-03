'Las cosas ya no son iguales desde tu desaparición'

Familiares de Marybell Valenzuela Herrera, desaparecida desde el pasado 15 de abril del 2022, expresaron sentirse desesperadas al no saber nada de esta víctima quien es originaria de Estados Unidos y radicaba en Ojinaga.

“Mi hermana salió el 15 de abril con quien era su pareja, mi sobrina me habló para preguntarme si no sabía nada de su mamá y yo le dije que no y desde entonces no me contestó y me dijo que ese día se había ido con su novio Eiler”, expresó Denisse Valenzuela Herrera, hermana de Marybell Valenzuela.

Nueve días después de emitir el reporte de ausencia, las autoridades norteamericanas lograron la detención del presunto responsable identificado como Elier C.S., de origen cubano.

En aquél entonces, familiares de la víctima reportaron que este hombre salió de Ojinaga, viajó a Chihuahua y se le captó en una peluquería cortándose las rastas.

Tras no saber nada de ella, familiares y amigos comenzaron a buscarla a través de las redes sociales, luego interpusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, ya que personas de Ojinaga, denunciaron que el cubano se había ido a Chihuahua; posteriormente, las autoridades mexicanas, llegaron a un acuerdo con los mandos de Estados Unidos y días después éste fue aprehendido.

“Las autoridades ya no nos ha dicho nada desde la última audiencia; la desaparición de mi hermana nos vino a cambiar la vida. Ya las cosas no son igual, las fiestas ya no son las mismas, las fechas que se tienen que celebrar nosotros ya no celebramos y nosotros quisiéramos que las autoridades hicieran más rápido su trabajo porque son dos años de estar muertas en vida”, expresó Denisse.

Al preguntarle a la hermana de la víctima que le gustaría decirle a Marybell; ella respondió que la extrañan mucho y que la seguirán buscando.

“La amamos y no la olvidamos; la extrañamos y nos hace mucha falta, la vida ya no es la misma sin ella”, refirió Denisse.

Marybell tiene tres hijas de 18, de 13 y de 7 y un hijo de 15. De acuerdo con la pesquisa emitida por la Fiscalía General del Estado, Marybell Valenzuela ella tenía 37 años al momento de su desaparición.