Las letras de Yayis. Carta de la madre tierra para el hombre

Chihuahua.- Te he acunado entre mis brazos por siglos, te he infundido aliento fresco mañanas eternas. He iluminado tu oscuridad salpicando de luz tu cielo con estrellas y encendiendo una lampara llamada luna, así como toda madre deja un foco encendido en el cuarto de su hijo para evitar que sienta miedo.

Te he llenado de dulzura la vida con una bastedad infinita de frutos. Te he llenado de color los días con una alfombra de flores que cubren la tierra fértil que he hecho tuya. Te he dado las más bellas aromas provenientes de mis entrañas, aromas nacientes de un sin fin de flora que aún no has conocido.

Si no fuera eso poco, te he regalado compañía en hermosos animales domésticos y otros salvajes que se contonean dentro de los bosques, las selvas y los árticos para deleite de tus ojos.

Te he amado, desde siempre, desde antes de que existas me he preparado para ti. Cascadas de agua viva te recibieron al llegar, océanos desbordantes de riqueza que encierran la profundidad de mi amor por ti, profundidad que ni tu propia ciencia ha logrado aún explorar.

Un Universo escondido lleno de estrellas fugaces, planetas ocultos, fuegos pirotécnicos sucediendo en la oscuridad bendita de galaxias que son tuyas y no lo sabes siquiera.

Para días con frío sostengo el sol entre mis manos, luz de luces, motivo para abrir los ojos, lumbrera de la tierra para que logres ver el camino que pisas.

Para purificar la tierra te hice la nieve, un manto blanco de cristales microscópicos que cubren tu suelo matando todo aquello que daña el verde que vendrá después a darte vida.

Año con año sin falta, regida por la perfección del tiempo, te envío ciclos a tu vida para que jamás la sientas monótona, desde la primavera colorida con su primer verdor, seguido por el cálido aire del verano, la nostalgia del otoño y el sueño del invierno, todo esto hace que agradezcas los nacientes ciclos de tu vida y dejes atrás las hojas muertas del pasado.

Para masajear tus pies te regalé la arena de los mares. Para que no existiera el silencio en tu vida te canto a diario como una madre le canta a su pequeño canciones de cuna proveniente del amor. Mi melodía la escuchas con el trino de mis aves que cruzan los cielos para ti en una danza bendita. Por cientos de años te he regalado caricias y susurros de viento tierno que poliniza tus campos.

Y mis días de lluvia.... Mi lluvia pura era el alimento con el que te nutro la vida, como un niño