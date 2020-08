Las oportunidades de trabajo se acabaron

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- José Luis Gámez quien se dedicaba a la albañilería y terminado de casas terminó como pepenador como parte de la crisis laboral que ha afectado a miles de chihuahuenses y aunado a su edad, con la que ya no consigue trabajo como pintor o resanador, optando por juntar fierro viejo en su bicicleta.

“Ahora lo que hago es juntar chatarra para sacar alguna lanita porque no hay trabajo para los viejos ya, yo con 64 años ni pensión ni nada pues tengo que ver como le hago”, detalló.

El ahora pepenador dijo que esta labor no está muy bien remunerada, pues pueden pasar jornadas de más de ocho horas en las que saquen apenas 50 pesos, ya que el kilo de fierro lo compran en 3.50 pesos, lo que representa que para sacar algo de dinero se tiene que acumular bastante y cargar apenas en su bicicleta para ir a venderlo o juntarlo en la casa y llevarlo todo junto.

Aunado a ello manifestó que ha incrementado la competencia en esta actividad. “Sale ahí pero no crea que se hace uno rico, anda mucha gente juntando, antes no se veía tanto, pero ahora vemos mucha gente, hasta chavos andan porque no hay trabajo y yo no recuerdo que hubiera chavos aquí entre los escombros”, dijo.

El ahora pepenador y quien antes se dedicara a pintor y albañil consideró que las oportunidades de trabajo para él se acabaron, con lo que su última opción es el trabajo en los deshechos.

“Pues así está la cosa, creen que uno se va a caer de la escalera, dicen: no se nos vaya a caer este señor y sale peor el asunto”, consideró.