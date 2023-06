Las puertas se abrían solas

Esa segunda noche, David salió a comprar algo de comida a la tienda, y dejó a Juanito en la casa, pero a éste lo empezaron a atormentar las puertas que se abrían sin que nadie pusiera mano en los picaportes.

Estando juntos, sucedía lo mismo.

Un día, a David se le ocurrió llevar los pesados botes de pintura de 19 litros, y los enganchó a la cerradura con unos alambres, de tal forma que no habría quien pudiera con el peso. De todas formas, a la fuerza misteriosa o fantasma que habitaba en la casa, poco le importaban los obstáculos, y se las ingeniaba para abrir las puertas con todo y los alambres, y con todo y las cubetas de pintura.

Un día en que trabajaban reparando el piso de duela de madera, a la luz del sol llegó ante ellos un viejito. Se había escabullido a la estancia el anciano, pero de manera por demás silenciosa, ya que no hizo ruido siquiera con el “timbre” de palomitas de ónix que colgaba en la entrada y que tintineaba siempre cuando se abría la puerta principal.

“Y usted, ¿quién es?”.

“Yo viví hace mucho tiempo aquí, y vine a ver la casa, sólo deme chance de bajar al sótano”.

A los muchachos no les causó desconfianza la presencia del viejo, quien tenía aspecto de ser buena gente, inofensivo, y muy viejo, además. Bajó el señor por la escalera, y estuvo largo rato solo, sin luz alguna allá abajo. Pero les empezó a gritar para que fueran con él, muy insistente en que bajaran a acompañarlo, porque les quería enseñar algo. “¡N'ombre! Yo ni lo pelé, quién sabe qué chingados habría allá abajo, y nosotros nunca bajamos, pero ni por curiosidad, y menos sin luz en la casa”. Se cansó el viejito de gritar, y al rato subió y se despidió de los obreros.

“Ándele, que le vaya bien, don”, le contestaron sin mencionar el asunto del sótano.

Se iba ya el viejo, y a David se le ocurrió que el anciano podría ser la clave para entender qué pasaba en la casa. Corrió el muchacho en pos del señor, pero cuando salió, éste ya había desaparecido de su vista.

“No puede ser” -pensó. “Pero si la escalinata está muy larga, y el 'ñor' no caminaba tan rápido”. “¡Óoorale!” Los dos amigos se miraron extrañados e imbuidos sus espíritus de desconcierto. Cuando esa misma tarde llegó el patrón, ellos lo interrogaron acerca de las puertas que se abrían, de las luces fantasmales que se veían desde afuera, y sobre el viejito misterioso que se desvaneció en el aire.

“Yo no les había querido decir, para que no se asustaran, pero nadie aguanta a vivir aquí, yo hace mucho tiempo que no tengo un inquilino que dure mucho”. Es que, les contó, el dueño original de la casa había sido un señor que tenía fama de brujo, y al que visitaban muchas personas para que los curara y les quitara maldiciones y hechizos. “El señor murió ya muy viejito, pero cuentan que su espíritu no puede todavía abandonar esta casa, porque dizque dejó a uno de sus clientes sin poderle quitar un hechizo que le había echado una bruja de Juárez”.

El brujo, dicen, trata de llevarse al sótano a alguno de los inquilinos de la casa, y usarlo para deshacer el hechizo que en vida no pudo desbaratar.

“Lo bueno fue que ya nomás duramos en ese trabajo como una semana más, y luego nos fuimos a la albañilería por el lado del aeropuerto, donde nos prestaron un cuartito para dormir”, dijo David Téllez, y con esto terminó el relato de su experiencia en la casa del hechicero.