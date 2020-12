Le 'cargan' al Central pacientes de Pensiones

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado (PCE) están siendo canalizados al Hospital Central Universitario, luego de que no pudiera pagar los 52 millones de pesos que le exigían tres nosocomios privados para mantener la atención a los pacientes.

Braulio Solís, integrante de la Comisión de Transparencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), explicó que les fue informado que la institución hizo un “abono” de apenas cinco millones de pesos, por lo que se quedaron sin los servicios de los hospitales privados.

Ante esta situación personal médico del Hospital Central, mismo que se encuentra saturado por la pandemia del Covid-19, expuso que le preocupa que se vaya a dar una carga excesiva de trabajo, ya que apenas han logrado contener un poco los efectos de los contagios. Por su parte la Secretaría de Salud no informó si el nosocomio está en condiciones de atender la demanda de servicios.

El coordinador jurídico de Pensiones Civiles del Estado (PCE), Jorge Alvarado, explicó que se tenía la información de que se hizo un pago a los principales hospitales que prestan el servicio, pero solamente fue parcial, ya que el adeudo es mucho mayor. La deuda que tiene PCE con los hospitales privados es de aproximadamente 300 millones de pesos.

Desde la semana pasada tres de los hospitales que dan servicio a Pensiones Civiles advirtieron que dejarían de recibir pacientes si no pagaban 52 millones de pesos, pero se les seguiría dando atención a las personas ya internadas. La institución expuso que no podría pagar debido a que no tiene los recursos necesarios, debido a que tiene una cartera vencida de tres mil 700 millones de pesos.

Pedirá SNTE auditoría

Representantes de la Sección 42 del SNTE anunciaron ayer que pedirán la intervención de la Unidad de Investigación Financiera del Gobierno Federal en el caso del desvío de las aportaciones que los trabajadores realizan a Pensiones Civiles del Estado, pero que no llegan a las cuentas de la institución.

Durante una protesta efectuada ayer, Braulio Solís mencionó que no confían en la Secretaría de la Función Pública del Estado, debido a que no ha tenido un solo avance en el tema, a pesar de que desde hace tres años detectaron que las contribuciones no eran pagadas.

Ante esto, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado denunció a las instancias públicas, incluyendo a la Secretaría de Hacienda Estatal, ante la Secretaría de la Función Pública por el incumplimiento de los pagos de las cuotas. Sobre estas denuncias el titular de PCE, José Herrera, explicó que lo que se busca es que el servicio de los empleados no se vea afectado ante la precaria situación de la institución, pues en el 2016 la cartera vencida era de mil 800 millones, la cual se ha duplicado al llegar a los tres mil 760 millones.

Sin embargo, según Solís el hecho de que las denuncias estén presentadas ante la SFP no representa una garantía a los usuarios, ya que de nada ha servido, por lo que expresó que la solución es que sea la UIF la que encargue de las indagatorias y se establezcan responsabilidades.