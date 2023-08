Le corta la circulación a motociclista y resulta con heridas leves

Chihuahua.- El guiador de una pick up Toyota Hilux dio vuelta a su derecha y no se percató que detrás circulaba un motociclista el cual se impactó en la puerta y resultó lesionado; paramédicos de Cruz Roja brindaron las primeras atenciones médicas y no requirió ser trasladado.

El hecho se registró sobre las calles Rudyar Kiplin y Octavio Paz en el complejo Industrial Chihuahua, al norte de la ciudad.

Ambos conductores circulaban en sentido de oeste a este, y el conductor de la Toyota Hilux dio vuelta a su derecha intempestivamente y es cuando lo impactó el motociclista abordo de su Rocketman 250 y resultó con heridas en la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja para brindar las primeras atenciones médicas.

Elementos de Policía Vial se encargaron de realizar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.