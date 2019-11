Le niegan tratamiento para prevención del VIH

Chihuahua.- Un derechohabiente del Hospital General de área del Centro Ambulatorio de Atención y Prevención del SIDA e ITS (CAPASITS), denunció en esta casa editora sobre el mal servicio y trato a los pacientes, luego de que se le negara el tratamiento para la prevención del VIH, el cual al ser propenso de haberse contagiado del virus este debe tratarse en menos de 72 horas tras el contacto sexual.

El quejoso de nombre José P., señaló que existen dos tipos de tratamientos para prevenir el virus del VIH para personas que se exponen al contacto sexual sin protección, el cual le fue negado por el personal del CAPASITS, quienes le sugirieron que mejor regresara en tres meses para ver si se contagió o no, ya que no cuentan con ningún inventario de medicamento, afirmó.

José explicó que no tiene la certeza de haberse contagiado realmente, pero señaló que su preocupación aumenta ya que solamente le quedan pocas horas para adquirir el tratamiento, por lo que la única opción es adquirirlo en la clínica de San Vicente en el Paso, Texas.

‘’Las personas que me atendieron me dijeron que aunque tenga receta no me pueden surtir medicamento porque no tienen (…) en trabajo social me dijeron que regresara en tres meses para ver si tengo o no el virus. No es posible que no tengan interés en los pacientes’’, comentó.

Asimismo José criticó el sistema de CAPASITS, comparándolo con otros países en que se les otorga una atención de excelencia para prevenir el virus, sin embargo señaló que casos como el de él existen muchos en el país.

‘’Me voy a mi casa, ni hablar, tengo que esperarme tres meses para ser atendido ya con mayor probabilidad de estar infectado’’, concluyó la entrevista con tristeza.

Este tipo de unidades fueron diseñadas por el gobierno federal y estatal, para brindar el servicio de prevención del VIH, además de otorgar apoyo psicológico y trabajo social para brindar tratamiento antirretroviral a las personas que no estén cubiertos por regímenes de seguridad social, sin embargo José fue ignorado.