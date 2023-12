Leerán hoy la sentencia a Erick David

Foto de archivo / Mya Naomi Villalobos Saldaña

Tras 434 días de ser apuñalada por su ahora exnovio Erick David B.C., Mya Naomi Villalobos Saldaña recibirá por fin justicia ya que hoy se dará lectura y explicación a la sentencia en que el responsable de la agresión será condenado a tres años y ocho meses de prisión, así como un año y seis meses de libertad asistida de manera adicional, esto respectivamente por los delitos de lesiones graves y violencia familiar.

Por el tiempo de internamiento tendrá que permanecer en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI), y posteriormente quedaría en libertad asistida por el diverso delito de violencia familiar.

Mya Naomi, una joven camarguense de 17 años, fue atacada por su entonces novio, quien le ocasionó 47 heridas de arma blanca en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, recibir transfusiones sanguíneas y enfrentar tres factores de muerte. Durante su recuperación, la gravedad de las heridas le impedía incluso comer y beber cualquier tipo de líquido.

La víctima narró que Érick ya había tenido comportamientos violentos pero en esa ocasión, todo escaló muy rápido cuando le advirtió que debía atender sus problemas de adicción si quería que la relación continuara.

En ese momento ambos se encontraban en un automóvil; Érick comenzó a exigirle el acceso a sus redes sociales para revisarlas y la insultó, por lo que Mya se bajó del vehículo ya que sólo quería llegar sana y salva a su casa.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”, narró Mya en una entrevista brindada a este medio de comunicación .

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que este, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, contó la víctima.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

Cabe señalar que Chihuahua mantiene desde la pasada administración estatal la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, con lo que se supone una mayor atención de las autoridades de los tres niveles a que hagan algo para garantizar la seguridad de las mujeres chihuahuenses.