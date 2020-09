Les ofrecen apoyos, pero se van inconformes

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La marcha rarámuri del trabajo concluyó el día de ayer tras signar un acuerdo en el que la Secretaría de Bienestar se comprometió a atender las demandas de los marchantes y garantizar el cumplimiento del pliego petitorio que hace más de un año firmó el propio presidente de la República y en el que se pide se les incluya en los programas de atención que no llegan a todos los necesitados.

Luis Carlos González Fierro, coordinador de la marcha, señaló que, no obstante, se van inconformes pero esperando una pronta atención y resolución que, de no llegar, los obligará a marchar directamente a la Ciudad de México.

Por su parte Pedro Torres, quien encabezó el diálogo por parte de la Secretaría, señaló que buscarán generar mesas en las que exista coordinación con los tres órdenes de gobierno, pues dentro del pliego hay demandas que le corresponden al estado y municipios. La marcha partió el pasado lunes 21 de septiembre desde San Juanito en la Sierra de Chihuahua, a la que se unieron indígenas de los municipios de Guachochi, Guazapares, Urique, Guerrero, Ocampo, Bocoyna y Maguarichi.

Esta marcha es la continuidad de la movilización del Hambre que desde hace un año y en el marco de las visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua se desplegó para lograr la visibilización de la falta de apoyos prometidos de Bienestar en la sierra de Chihuahua. En aquella ocasión el presidente firmó un pliego petitorio con varios puntos de compromiso, que hasta la fecha no se han cumplido, condenaron los marchantes.

En esta ocasión esta movilización recorrió varios kilómetros hasta arribar el pasado jueves a la ciudad de Chihuahua capital, donde pasaron la noche en el Parque Lerdo, frente a las instalaciones de Bienestar en la Avenida Ocampo, donde por la mañana de ayer fueron recibidos por Pedro Torres como representante de la secretaría en ausencia del delegado Juan Carlos Loera, quien se encontraba en la Ciudad de México.

Ahí los gobernadores indígenas y algunos de sus representantes mestizos expresaron sus inquietudes y necesidades. Entre ellas destacan que desde el cambio de administración se eliminaron programas que les beneficiaban y recibían sin contratiempos, dijeron, como lo era Prospera, y de los cuales muchos quedaron fuera sin estar de nueva cuenta integrados a alguno de los programas de Bienestar.

En una temporada de severa sequía, falta de trabajos y pandemia, los rarámuris se encuentran desesperados pues no tienen ni trabajos, ni comida para subsistir, atravesando una crisis alimentaria, según detallaron.

No obstante el diálogo subió de tono ante el incumplimiento de los acuerdos y sólo la promesa de hacer llegar los apoyos, que no llegan a todos y a todas, señalaron, pues muchos miembros de las comunidades se han quedado sin nada, y sólo con la promesa del presidente de la república.

Tras algunas horas de discusión, ambas partes decidieron signar un acuerdo en el que se determinó que se pedirá la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, para determinar la responsabilidad y apoyo de cada uno, dado que hay problemas como la falta de documentación que impiden las inscripciones a los programas, que tienen que estar bien definidos, así como la falta de agua, que le corresponde a gobierno del estado, entre otros.

“Nosotros planteamos nuestras inconformidades en base al convenio que traíamos con el cual se comprometen en hacer el acuerdo con todos los gobernadores, para todo lo que es la Sierra; estamos hablando por toda la Sierra Tarahumara, para que no sean unos pocos los que están recibiendo. Haremos el acuerdo a través de un notario público. Que se vea que hay necesidad, que no digan que no hay. De momento no nos sentimos muy contentos con la respuesta, porque algo faltó, no hay confianza, pero vamos a ceder y si no que sea la última vez y en la próxima ocasión nos vamos directo a México”, detalló González.