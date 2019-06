Les tira Gobierno parque sin antes consultarlos

Vecinos de la colonia Santo Niño manifestaron su inconformidad debido a las obras de demolición que se están llevando a cabo desde la mañana de este martes, cuando arribó maquinaria pesada al parque ubicado en las calles José Eligio Muñoz y 27 y, sin más, inició la destrucción del lugar.

Cuando se le pidió explicación a ingenieros y trabajadores, dijeron no saber nada, que ellos solo recibieron órdenes, y continuaron sus trabajos.

La tarde de este martes ya había sido destruída la cancha de basquetbol, retiradas las canastas, y habían quitado los juegos infantiles entre las protestas de los vecinos, pero nadie les hacía caso.

“Ya privatizaron la alberca y ahora vienen a demolernos este lugar. No es justo, así no podemos fomentar el deporte y nuestros hijos están susceptibles de ser presas de la delincuencia”, argumentaron.