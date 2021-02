Lety vende paletas para enfrentar la crisis

Chihuahua.- Leticia Ortiz de 58 años, sufre de artritis y desgaste en los huesos, sin embargo a pesar de las bajas temperaturas, la necesidad la hace salir todos los días a vender paletas para sobrevivir, ya que no cuenta con recursos, ni servicio médico o algún apoyo económico.

Vive sola en la colonia Villa Juárez y diariamente tiene que tomar dos camiones para acudir al Centro de la ciudad y trabajar. Apenas dos de sus hermanos le ayudan con lo que pueden, ya que todos han sufrido de la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria por Coronavirus (Covid-19).

Dijo que desde hace siete años se le diagnostico con estos padecimientos, además de la diabetes, pero ya no ha podido tomar sus medicamentos porque no cuenta con recursos para comprarlos. Antes tenía Seguro Popular pero ahora que desapareció, no ha podido tener acceso a servicio médico con el Instituto Nacional para la Salud y Bienestar (Insabi).

Comentó que a pesar de tener un hijo, él ya hizo su vida con otra persona y casi no lo ve, por lo que tampoco sabe de su precaria situación.

'Aquí trabajando para sacar lo del día. A veces me va bien y otras mal. Ahorita el frío está fuerte y ojalá se me vendan rápido las paletas para ir a la casa', comentó la casi adulta mayor, quien con sus muletas, un gorro y su chamarra, temblaba por el aire frío pero continuaba con la oferta de sus paletas de dulces, las cuales las vende al precio que la gente quiera darles.

Ella sólo depende de sí misma para sobrevivir, por lo que proporcionó un número telefónico por si alguna persona de buen corazón gusta apoyarla con medicina o cualquier ayuda: el contacto es 6145484711 o con su hermano Pedro al celular 6141409081.