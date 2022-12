Levanta huelga Cortinas y pedirá juicio político a García Cantú

Francisco López/ El Diario

Chihuahua.– El abogado Gerardo Cortinas Murra levantó su protesta de huelga de hambre luego de que el Congreso le notificara que volverán a analizar sus denuncias de juicio político que dictaminarían en enero, y anunció que presentará un nuevo juicio político, ahora contra Gabriel García Cantú en su calidad de presidente de la Comisión Jurisdiccional.

Dijo que de manera oficial terminó su huelga de hambre ayer a las 20:00 horas, pero decidió notificar a los medios de comunicación, su decisión hasta hoy, luego de analizar la propuesta del Congreso del Estado, así como su proceder a partir de hoy.

Detalló que la justificación del Legislativo fue que se encuentran aún dentro de los meses para dictaminar los juicios políticos, porque son tres meses naturales que equivalen a dos meses hábiles.

“El lunes voy a presentar un juicio de amparo en contra de la negligencia de no recibirme los juicios políticos, y aunque no quería, yo había prometido que ya no iba a meter, pero el lunes presentaré un juicio político en contra de García Cantú”, sentenció.

Gerardo Cortinas Murra, experto en materia electoral, presentó dos juicios político en contra de Javier Corral, que fueron desechados por la Comisión Jurisdiccional, luego presentó otros dos contra diputados locales que son líderes de partido, que están pendientes de resolución.