'Levantan' a desplazado por violencia

Chihuahua.- El señor Cruz Soto Caraveo, fue amenazado y obligado a dejar su hogar y sus tierras en la comunidad de Monterde, desde el año 2014, por un grupo criminal bajo la ordenes de un sujeto apodado cómo El Chueco, mismo que cuenta con varias órdenes de aprehensión por distintos delitos.

El pasado domingo 13 de octubre, fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados y hasta el momento se desconoce su paradero, así lo informaron familiares y amigos, quienes citaron a los medios de comunicación para denunciar los abusos, atropellos y crimines de que son víctimas decenas de familias en la zona serrana de Chihuahua.

La familia del hoy desaparecido Cruz Soto Caraveo, narró cómo es que desde hace poco más de cinco años, han sido acosados y hostigados por el grupo de la delincuencia organizada que opera en esa región de la sierra, quienes a basa de amenazas y actos de violencia, se apoderan de las tierras y sus dueños son obligados dejar sus hogares para salvar su vida y la de sus familias.

El hijo del señor Cruz Soto, quien prefirió no dar a conocer su nombre por temor a represalias, dijo que desde que fueron desplazados por la delincuencia, su padre estuvo pidiendo la ayuda de Gobierno del Estado, sin obtener mucha respuesta, por lo que el pasado fin de semana optó por ir a ver sus tierras a Monterde, pero el domingo fue “levantado” por sujetos armados en la comunidad de Témoris.

Por lo anterior, hacen un llamado a las autoridades para que ayuden a localizarlo, pues temen por su vida, asimismo dijo que la denuncia ya fue puesta ante la Fiscalía General del Estado, quienes le dijeron que iniciarían con las indagatorias.

“Si no pueden, pidan apoyo al Ejército o a los Federales, pero no finjan que van a hacer las cosas y luego no hacen nada”, comentó con indignación el joven.

Otros habitantes de Monterde, también denunciaron que El Chueco, ha despojado a varias familias de sus terrenos y recluta a jóvenes de esa comunidad y sus alrededores y cuando se niegan a integrarse a su grupo criminal, sus familias son amenazadas, por lo que van más de un centenar de personas que se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares.