Ley Minera es un 'petardo publicitario': Coparmex

/ Salvador Carrejo Orozco, presidente de la Coparmex-Chihuahua

Chihuahua.- La aprobación de la reforma a la Ley Minera que era completamente innecesaria, se percibe como un “petardo publicitario” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para compensar su imagen de como que no perdió y minimizar el daño que sufrió con la derrota eléctrica, señaló ayer el presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo Orozco.

No obstante, dijo que hay dos efectos negativos, el envío de un mensaje a los inversionistas extranjeros de que no pueden confiar en México, porque tienen un gobierno que nacionaliza cosas, lo que espanta a cualquiera; así como que se puede hacer una estructura burocrática para el tema del litio, como se hizo con Uramex.

Carrejo Orozco indicó que la modificación que se hizo a la Ley Minera es completamente innecesaria, y no tendría ningún efecto ya que no se necesitaba nacionalizar el litio, porque ya era nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo señala que todos los bienes del suelo y subsuelo, son propiedad de la nación.

Por ello, recalcó, es un absurdo hacer una nacionalización de algo que ya estaba nacionalizado.

Apuntó que la reforma sí pone como restricción, algo distinto a lo que ya se establece, que el litio puede ser explotado y gozar de los beneficios solo al Estado.

El presidente de la Coparmex-Chihuahua dijo que eso tampoco era necesario, porque cualquier minera requiere de una concesión de parte del gobierno federal, es decir, si el gobierno federal no quería que fuera explotado el litio por privados, simplemente no les da la concesión, y punto.

Reiteró que el cambio de la Ley Minera “es simplemente pirotecnia” y, lo más importante, no va a tener ningún efecto práctico, ya que actualmente no se procesa el litio en México porque no se tiene la capacidad técnica ni financiera para procesar el mineral.

Efectivamente, al parecer hay yacimientos y el más grande se encuentra en Sonora, pero no es el más grande del mundo ni mucho menos, y aunque sí puede ser importante tiene la característica que se encuentra en rocas arcillosas, y a diferencia de países como Chile, Argentina y Australia, se produce de manera más pura.

Agregó que al menos los yacimientos encontrados en México, particularmente en Sonora, no tiene las mismas características porque está incrustado en rocas arcillosas y se requiere de un proceso más costoso y requiere de tecnología que no se tiene.

Para poder empezar a explotar el litio con las características mencionadas se requerirá de cinco a diez años, y es muy posible que para cuando el país estuviera listo, a lo mejor ya se cerró la ventana de oportunidad y se tenga otros minerales que la industria va a requerir.

El empresario dijo que toda esta aprobación, es una pirotécnica, un petardo que busca compensar la imagen pública del presidente de México y vender una idea de que Andrés Manuel López Obrador se salió con la suya.