Libres, choferes que trasladaban indocumentados de Chihuahua a Juárez

Chihuahua.- Los dos choferes de un autobús que transportaban a 15 indocumentados centroamericanos de Chihuahua a Ciudad Juárez, y que recibieron un pago de pasaje de 5 mil pesos, quedaron en libertad por faltas de pruebas en contra de acuerdo con lo que dio a conocer una fuente de la Fiscalía General de la República.



Hasta este momento no se ha podido recabar dato de prueba alguno que permita deducir que los imputados tuvieran conocimiento de la nacionalidad y calidad migratoria de las víctimas, y que hubieran recibido indirectamente un lucro por trasladar a estas personas con el fin de evadir alguna revisión migratoria.



Por otro lado, el agente ministerial federal acudió a un albergue donde el Instituto Nacional de Migración llevó a los extranjeros, pero ya se habían marchado, por lo que no hay quien anteponga una denuncia contra las dos personas ya mencionadas



Los imputados acreditaron el arraigo y no cuentan con antecedentes penales, ambos son operadores cuyo trabajo era trasladar a pasajeros a la ciudad fronteriza.



El delito por el que se les investiga no es de los que contempla la prisión preventiva oficiosa, por ello quedaron en libertad bajo reservas de ley.



Los hechos establecen que fue a las 10:00 horas del día 31 de mayo de 2019, que elementos de Policía Federal, en el kilómetro 31+500 del tramo Sacramento – Sueco, detectaron un autobús un autobús en el que viajaban 13 personas de nacionalidad Guatemalteca y 2 personas de nacionalidad Salvadoreña, por lo que los choferes Isaac H. H., y José María A. V., fueron detenidos.