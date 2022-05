Limitan venta de Residencia Aras en Texas

Chihuahua, Chih.- La residencia de la empresa Aras que está a la venta en Copper Point, Texas, aparece como off market en el sitio especializado en comercializar con bienes inmuebles, es decir que es ofrecida de manera especializada, ya que al estar bajo esta categoría se considera que no figura en otras listas de propiedades que son ofrecidas en el mercado. La empresa inmobiliaria sigue ofreciendo la propiedad pero no hay datos sobre el precio.

El nueve de abril se dio a conocer que la empresa Aras Business Group puso a la venta una mansión valuada en la actualidad en el mercado en 6 millones 874 mil 318 dólares. La propiedad es ofrecida a través del sitio especializado www.realtor.com la cual la califica como una de las casas más grandes de Texas. Según el sitio, la mansión está en la dirección 1400 Copper Point Dr, Prosper, con el código postal 75078.

La empresa inmobiliaria, colocó un mensaje en el cual describe algunas de las comodidades de la vivienda, la cual está es la zona conocida como Chateau Montclair, de las más exclusiva. Esta información sigue en el anuncio, pero el precio no figura, ya que bajo el concepto “fuera de mercado”.

Según sitios especializados, este término se utiliza para propiedades que no están en las listas de venta generales o anunciadas en otros sitios. También se usa para propiedades que están en una situación diferente a la cotidiana, como que están en un proceso legal.

Se trata de una propiedad que se encuentra en casi seis acres, con nueve habitaciones, más de 10 baños, incluye 12 garajes con estacionamiento para botes y vehículos recreativos, una sala de juegos, boliche, cancha de básquetbol cubierta, teatro, sala de yoga, piscina cubierta climatizada, sauna,y gimnasio cubierto.

Además barbería personal, una oficina, cuarto de servicio, cabaña, piscina de buceo, voleibol de arena, enorme suite principal con aproximadamente 3 mil pies cuadrados de armario, cocineta, chimenea, baño principal opulento y un garaje privado para 2 autos.

El registro de la vivienda estableció que Aras Business Group es el propietario del bien, esto según el sitio propertyshark.com, en el cual es posible buscar el registro de propiedades en los Estados Unidos.

La representante legal de la empresa, Erika Jasso, explicó que la venta de la propiedad a un precio inferior al del mercado se debía a que está intervenida por la Corte de Bancarrota, según le señalaron los encargados de la representación legal de Aras en los Estados Unidos.