Limpia “Spiderman” zona del Centro

Un trabajador de Servicios Públicos Municipales (SPM) fue la sensación en el Centro de la ciudad, quien realizaba labores de limpieza con una máscara del icónico supehéroe conocido como “El Hombre Araña”, por lo que muchos se acercaron para tomarse fotos, especialmente infantes.

Se trata de Manuel Gabaldón de 42 años, quien es un gustoso de hacer cosplay, ya que es una forma divertida de hacer su trabajo, sin contar con que siempre llama la atención de la gente por donde labora.

“Siempre me ha gustado Spiderman y generalmente uso el traje completo, pero me gustó combinarlo con el uniforme y ponernos a trabajar. Algunos me toman fotos de lejos y pocos vienen a tomarse conmigo”, platicó el trabajador.

También, añadió que en ocasiones usa su disfraz para eventos pequeños y fiestas, donde le gusta animar a los asistentes, pero principalmente a los niños, que son quienes más se divierten cuando hace su presentación.

En algunas partes de la ciudad, también participa en labores de limpieza, donde suele destacar entre todos al usar su máscara y disfraz; más que nada, le interesa hacer su trabajo de una forma más divertida y el tiempo pasa rápidamente, razón por la que continúa en sus actividades de esta manera.

