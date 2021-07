Limpia vidrios en cruceros para ayudar a su mamá

Chihuahua.- Con apenas 14 años, y sin haber trabajado antes, Cristal Rubí sale a los cruceros como una única opción para ganar algunas monedas, con las que dice ayuda a su mamá al menos aliviando los gastos de ella en ropa, útiles escolares, y también para aportar a las “hartas” deudas de las que la menor ya es consciente hay en su hogar.

“Primeramente estoy aquí para comprarme mis cosas y le ayudo sinceramente a mi mamá, como ella tiene hartas deudas, pues yo le ayudo con eso. Aparte de que me compro mis útiles, aporto y eso ya es una carga menos para mi mamá”, destacó.

Rubí comentó que no es común ver a una mujer, sobre todo que ve esto como una labor para ganar dinero, y algo que no le avergüenza.

“Si me gustaría otro trabajo, pero por mi edad ésta es una de las pocas cosas que puedo hacer. Y estoy cerca de mi papá que trabaja aquí cerca. Me va bien, aunque hay gente que se porta bien, otra que no, alguna que me dice que le limpie y no me da alguna moneda”, detalló.

Sin embargo, señaló que hay dificultades como personas que le faltan al respeto. “Aquí me topo de todo, desde drogadictos, o personas muy feas, pero yo lo que pienso es que no hay que seguir esos pasos, sino más bien trabajar”, detalló.