Limpian túnel del IMSS ante queja de usuarios

Chihuahua.- Cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales (SPM), estuvieron ayer en el túnel que atraviesa la avenida Universidad y que une al Hospital Morelos con la calle García Conde rumbo al Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar un limpieza masiva, luego de que ciudadanos denunciaran a esta casa editora el abandono y suciedad que había en este espacio.

Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales (SPM), Ricardo Martínez García, informó que se dio una serie de acciones como hidrolavado en los pisos y paredes, también recolección de todo tipo de basura que se encontró, así como labores de pintura. También se dio la instrucción que de encontrarse luminarias dañadas, que se pasara el reporte para que la Dirección de Mantenimiento Urbano hiciera el arreglo a la brevedad.

Este paso peatonal a desnivel había sido usado para cruzar la calle sin tener que esperar un semáforo, sin embargo durante años fue nido de malvivientes, era peligroso cruzar por asaltos o agresiones, razón por la que las autoridades los cerraron en más de una ocasión.

También era común que la gente ya no lo utiliza de manera frecuente. Además es sabido que algunas personas solían hacer sus necesidades cuando oscurece, algunos para drogarse, ingerir alcohol o incluso se rumorado que para relaciones de tipo sexual.

El funcionario municpial reconoció que ha existido un problema de años, debido al mal uso por parte de la gente y ha sido un ir y venir, desde la limpieza constante, el cierre por temporadas del acceso, así como intervenciones.

“Yo acudiría a la voluntad de la gente, a la conciencia ciudadana, porque este túnel es muy importante. Hay personas que no pueden cruzar por arriba y deben tener un acceso libre y limpio, pero es trabajo de todos”, comentó el director de la dependencia responsable de la limpieza.

En administraciones pasadas se intentó rescatar al hacer un mural y que la gente pudiera apreciar la obra, se abstuviera de hacer mal uso y que la autoridad le diera mantenimiento constante, algo que se ha olvidado con el paso del tiempo.

No obstante, actualmente a pesar de estar cerrado el acceso, en las entradas y salidas se ha acumulado mucho desperdicio y ciudadanos han denunciado este hecho, por lo que se ha pedido intervención porque no solo es un sitio público, sino también tiene historia o el mantener inaccesible no resuelve un problema de salud e inseguridad.