Lista escudería “F 1 in schools” de Cecytech

Chihuahua.- El próximo 8 y 9 de abril en la ciudad de Hermosillo, Sonora, participarán estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) plantel Ayuntamiento en Ciudad Juárez, con en el prototipo de un auto miniatura de la Fórmula 1, en la etapa regional del desafío de tecnología “F1 in schools”.

Además del prototipo, el equipo se encuentra elaborando un plan de trabajo que incluye cuestiones de finanzas, mercadotecnia, en otros aspectos, a fin de presentarlos en la etapa regional de “F1 in schools”, que se desarrollará los días 8 y 9 de abril en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La escudería está integrada por los estudiantes Cristian Rodríguez, Manuel Sandoval, Gerson Claudio Domínguez, José Guillermo Silvestre, Arturo Padilla y Bryan Martínez, así como su maestro Jesús Armando Quiñones Delgado.

El objetivo del desafío es promocionar la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM) entre los equipos participantes simulando los procesos por los que tiene que pasar una escudería de la Fórmula 1 en la vida real: diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en una pista de 20 metros propulsado por un tanque de CO2 un carrito miniatura.

El propósito del desafío “F1 in schools” es el de cambiar la manera en que la juventud de entre 17 y 19 años percibe la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) dentro de un ambiente educativo divertido y practico.

“F1 in schools” es una herramienta para informar a los alumnos como pudiera ser una carrera profesional en la industria automotriz, en mercadotecnia, diseño, administración y ciencias ya que se trabaja de la mano con miembros de la industria y así comprometiéndose a proveer una experiencia educativa emocionante y desafiante usando el carácter atractivo de la Fórmula 1 como plataforma para el desarrollo del desafío tecnológico.