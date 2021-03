Lista Maru para arranque de campaña

Cortesía / La candidata del PAN-PRD a la gubernatura en un evento con empresarios

Chihuahua—Pese a que el próximo martes se llevará a cabo la vinculación o no a proceso de la candidata María Eugenia Campos Galván, el coordinador de su campaña, Arturo García Portillo, comentó que no hay nada que impida hacer la campaña e iniciarla el próximo 4 de abril, por lo que ya están listos.

“No hay nada que impida que Maru haga campaña, no hay nada que impida que el día 4 de abril empecemos”, citó vía telefónica.

Explicó que tienen agendado un arranque de campaña fuerte en el cual abordarán la historia de la alcaldesa con licencia, para hacérsela llegar a la población.

Respecto a la campaña general de Campos Galván, su coordinador dijo estar listo para llevarla a cabo.

Aclaró que la audiencia del próximo martes no resolverá si la candidata es o no culpable del delito de cohecho, ya que ahí se decidirá si es necesario pasar a un juicio o no, razón por la cual Campos Galván podrá realizar su campaña con normalidad.

Calificó como algo de mala fe y perversidad que elementos ajenos al proceso compartan las declaraciones del Ministerio Público como si fueran hechos incontrovertibles y verdades, los cuales fueron vertidos en esta primera audiencia.

“Eso lo está haciendo Comunicación del Gobierno del Estado, con lo cual está cometiendo una gravísima violación al proceso, que es violentar la presunción de inocencia” declaró.

Otro de los actores, de acuerdo con García Portillo, que también promociona las declaraciones de los agentes del MP como si fueran verdades, es el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya “El Caballo”.

“Hay otras personas de una manera muy perversa y muy interesada, exactamente un tipo como ‘El Caballo Lozoya’, un tipo impresentable, duartista, corrralista, que también reproduce esas declaraciones como si fueran ciertas”, refirió. Ante esto, era importante que la ciudadanía supiera que todavía faltaba escuchar los argumentos de a defensa, con los cuales García Portillo estaba convencido de que “haría quedar en ridículo a toda la gente”.