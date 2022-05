Listos panteones municipales para este 10 de mayo

Chihuahua.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales (SPM) informó ayer que los cuatro panteones públicos que les corresponde su mantenimiento, están listos para que hoy 10 de mayo, las personas puedan acudir a visitar las tumbas de sus seres queridos.

Lo anterior, debido a que durante esta fecha se incrementa la afluencia de ciudadanos en los camposantos municipales, pues familiares acuden a visitar a las madres que se adelantaron de este camino terrenal.

Es importante mencionar que la limpieza en los panteones se realiza de forma permanente, sin embargo, con motivo del incremento de visitantes, se pone un mayor esmero en la limpieza de los mismos.

Para la limpieza de los panteones se emplearon diversas cuadrillas para corte de hierba, rastrilleo y pepena de basura, además de maquinaria pesada para retiro de mayor volumen de tierra acumulada.

Estarán abiertos los cuatro cementerios, los No. 1 y 2 en la colonia San Jorge, el Panteón No. 3 al Norte y el No. 4 ubicado en el camino a Carrizalillo al Sur de la ciudad. Se pide tomar medidas sanitarias como la sana distancia y aunque el semáforo epidemiológico se encuentra en color verde sin la restricción del cubrebocas en espacios abiertos, por la aglomeración, se recomienda utilizarlos para prevenir contagios por Coronavirus (Covid-19).