Llama Carrera a serenidad de la militancia en Morena

Chihuahua.- Pareciera anticipado, pero en el entorno político previo al proceso electoral 2024 se comenzó a generar polémica y tensión. Las declaraciones de la Gobernadora Maru Campos contra la 4T, en el sentido “romperle el hocico” al movimiento que busca mantener el poder para el partido Morena en el país y en el estado, calaron hondo en la militancia de la izquierda, por lo cual el diputado Benjamín Carrera llamó a sus correligionarios a guardad la serenidad.

Campos Galván se refirió de esa manera a la oposición que se hará contra el avance de la izquierda y lo dijo durante la asamblea estatal de Acción Naciona durante el fin de semana. El diputado local y dirigente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional, Alfredo Chávez, dijo en la mañana apoyar las posturas de la Gobernadora.

Carrera Chávez, luego de criticar al gobierno estatal, llamó a la militancia de Morena a esperar los tiempos de campañas electorales para montarse en este tipo de enfrentamientos.

“Calmados morenos, no pasa nada, nos esperamos al 2024, yo los invito que nos pongamos a gobernador, el estado tiene muchos problemas, ellos dicen no saber quién es la dirigente del partido, bueno entonces yo me pregunto ¿quién gobierna Chihuahua? pues hay situaciones complejas y pareciera ser que no tenemos quien gobierne” sentenció Carrera Chávez.

El diputado de morena aseguró que las declaraciones del sábado pasado tanto de la gobernadora, como las recientes de Alfredo Chávez, revelan preocupación por el avance de Morena.

En fechas recientes el Secretario de Gobernación Federal realizó una serie de declaraciones referentes a Chihuahua, su gobierno y declaró que la población tabasqueña es más inteligente que la norteña, generando así reacciones de rechazo al funcionario.