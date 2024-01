Llama diputado a mayor control de desechos hopitalarios

El diputado priista Omar Bazán, informó que presentará una iniciativa de ley para implementar mecanismos de vigilancia al cumplimiento de las leyes actuales en el envasado, almacenamiento y traslado de residuos peligrosos biológico-infeccioso en hospitales y clínicas, así como fortalecer medidas que aseguren su disposición final.

Indicó que es de vital importancia vigilar el cumplimiento de las leyes actuales en el envasado, almacenamiento y traslado de residuos peligrosos biológico-infeccioso en hospitales y clínicas, así como fortalecer medidas que aseguren su disposición final.

En el estado, dijo, hay lineamientos asentados en la Ley Estatal de Salud, que se han convertido en altas responsabilidades para el sistema y personal que labora en los centros hospitalarios, pero no estamos exentos de accidentes u omisiones por factores humanos.

Explicó que los residuos sanitarios pueden contener agentes patógenos, por ende, vigilar el envasado, almacenamiento y traslado de estos es esencial para prevenir riesgos, pero también para cumplir con normativas medioambientales y de salud pública.

Por lo tanto, insistió que el almacenamiento seguro de estos residuos es crucial y se deben establecer áreas de almacenamiento designadas, aseguradas y con acceso restringido. Estas áreas deben cumplir con estándares de seguridad y contar con medidas para prevenir cualquier derrame o liberación accidental.

Llamó a llevar a un inventario regular para monitorear la cantidad de residuos almacenados y planificar su disposición de manera oportuna, pues se han documentado algunos hallazgos de material quirúrgico y hospitalario en lotes baldíos, aunque han sido pocos, los riesgos son latentes.

“Si no trabajamos en leyes estrictas para el manejo de estos objetos, no estamos cumpliendo como legisladores para prevenir y cuidar a nuestros representados. He de mencionar que las consecuencias de un mal manejo de residuos puede dañar la reputación de las instituciones de atención médica involucradas”, concluyó el legislador.