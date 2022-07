Llama diputado a multiplicar proveeduría local a maquiladora

El Diario

Chihuahua, Chih.- Miles de millones de pesos pudieran derramarse en la economía chihuahuense si la proveeduría local de maquiladora aumenta de 3.4 por ciento al 10 por ciento, en proyecciones del diputado Edgar Piñón.

Así lo expuso el integrante de la Comisión de Economía, Industria y Comercio frente a miembros del empresariado juarense, y coincide con la visión de representantes del sector como Thor Salayandía, presidente de Canacintra en la frontera, quien también ha mencionado la necesidad de aumentar los negocios del comercio local con la industria, además del egreso de una cantidad mucho mayor de ingenieros en las universidades.

Piñón Domínguez comentó que durante las últimas décadas chihuahua destaca a nivel nacional en la atracción de inversión extranjera directa, sin embargo falta vincular a las empresas transnacionales con las empresas locales y generar sistemas de proveeduría local.

“Nos distinguimos por ser de los principales en atraer riqueza, pero no en retenerla, pues todas ellas fortalecen las economías mundiales, sin que esta tenga un impacto real en nuestro estado”, consideró el diputado.

Detalló que en el caso de Chihuahua la proveeduría local representa el 3.4 por ciento del total de las compras que hacen las grandes empresas, y ocupa el segundo lugar nacional con mayor mercado en consumo de insumos, pero también representa la segunda posición que menos insumos vende.

“Este fenómeno nos mantiene en un círculo vicioso, las empresas transnacionales no compran a empresas locales porque no tienen la capacidad tecnológica y productiva; ante la falta de fomento para el desarrollo y las empresas locales que no logran generar dichas capacidades. No podemos caer en una manipulación del mercado, y mediante decreto obligar a las empresas transnacionales a que un porcentaje de sus insumos sean locales”, concluyó.