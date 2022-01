Llama Gobernadora a la solidaridad para frenar contagios

La gobernadora Maru Campos encabezó esta tarde la sesión del Consejo Estatal de Salud, en la que se determinó por mayoría de votos el seguimiento a clases virtuales durante 2 semanas más, así como el reforzamiento de las medidas preventivas y el aumento en la comunicación de riesgos de la pandemia.

Campos, destacó que actualmente no existen las condiciones requeridas para el regreso a clases presenciales, debido a que los niños también pueden contagiarse con la enfermedad y la salud de los menores es prioridad

“Seamos solidarios. No generemos división; mejor trabajemos juntos, pongamos nuestra energía y nuestra generosidad, para dotar a quienes lo necesitan, de lo necesario para tener un regreso a clases sin riesgo”, reiteró la gobernadora Maru Campos

Hizo un llamado a la empatía, puesto que las niñas y niños que acuden a las más de 4 mil 200 escuelas del sector público, no han recibido la vacuna y muchos de estos planteles no poseen el equipo, ni la infraestructura necesarios para prevenir el contagio; y además, no cuentan ni siquiera con el abrigo necesario para protegerse de un posible agravamiento de la enfermedad.

La Gobernadora hizo hincapié en el inminente regreso al semáforo rojo si los contagios continúan a la alza, por tanto, conminó a la ciudadanía a tomar acciones preventivas y contundentes para evitar los contagios y las hospitalizaciones, para así también, evitar detener la economía del estado y seguir con los esfuerzos para su sostenimiento.

El director de la Facultad de Medicina y neumólogo pediatra, en su calidad como invitado especial al Consejo Estatal de Salud, destacó la importancia de cortar la cadena de transmisión del virus al reducir la movilidad.

En este sentido, destacó que las últimas tres semanas se registró un incremento de casos en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, lugar donde permanecen 10 niños hospitalizados de los cuales cinco se encuentran graves, mientras que en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez permanecen 4 niños de los cuales 2 están graves.

Señaló que la preocupación del área médica es que a pesar de haber realizado una reconversion hospitalaria es no contar con la cobertura suficiente para atender a las niñas y niños que así lo requieran.