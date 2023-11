Llama Iglesia a prepararse para la comparecencia ante Dios

Chihuahua, Chih.- El párroco de la Catedral, Luis Carlos Lerma, presidió ayer la homilía dominical, donde exhortó a los fieles católicos a siempre estar preparados y orar, ya que la comparecencia ante Dios por las acciones en vida, es personal y sincera.

En ausencia del arzobispo, Constancio Miranda Weckmann, el sacerdote reflexionó sobre lo importante que es reconocer los pecados ante el Señor, ya que para él no hay secretos, pero es necesario que los creyentes sean conscientes de sus errores.

“Es muy común decir que ojalá Dios no nos agarre confesados. Esto es porque hay que confesarse mínimo cada año; si son dos, es mejor, pero no todos los días. Hay que reconocernos y estar listos ante Dios. Que no estemos desprevenidos”, platicó el padre.

Esto, lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El Reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.

A medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo.

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora''.

