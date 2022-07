Llama Patricio a cerrar filas con Maru

Chihuahua. – Para Patricio Martínez, Gobernador de Chihuahua de los años 1998 a 2004 que encabezó un gobierno de tranquilidad social en Chihuahua, en la actualidad la autoridad debe intervenir en las diferentes regiones imponiendo el orden a través de la fuerza pública.

“¿Operativos policiacos? No son la solución. Pero sí se tiene una necesidad de que la fuerza pública intervenga poniendo orden, porque hay desorden, y el orden es un principio fundamental de toda autoridad”, declaró el exmandatario.

Resaltó la división de competencias, es decir, que las policías municipales se deben concentrar en la prevención, las policías estatales se deben concentrar en el fuero común y la instancia federal en los delitos de que le corresponden

Al preguntarle quién dejó de hacer su trabajo hasta el grado de llegar esta situación de emergencia local, estatal y nacional comentó que sería una tarea laboriosa el mencionar las omisiones de las autoridades, sin embargo, llamó a cerrar filas como sociedad de la mano de la iglesia, en la búsqueda del acuerdo social que lleve a la estabilidad de una sociedad en paz.

A su criterio, dijo que Chihuahua no es un estado que tenga los más altos índices de pobreza, tiene desigualdad, pero también demanda de trabajadores y una economía sólida y el problema no está en que la gente no tiene ingreso, el problema lo traemos en que se han ido desmoronando los valores de una sociedad que requiere integración

Martínez García, quien sobrevivió a un atentado el 17 de enero de 2001 en Palacio de Gobierno, llamó a cerrar filas con la Gobernadora Maru Campos en medio de la crisis actual en espera de la anhelada coordinación entre los niveles de gobierno y la sociedad.

César Lozano T / clozano@diarioch.com.mx