Llama Pedro Domínguez a luchar por la discapacidad

Chihuahua.- El presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, hizo un llamado a todos los sectores sociales, académicos, iniciativa privada y gobiernos, a trabajar en conjunto en pro de las personas que sufren alguna discapacidad, a fin de eliminar todo tipo de discriminación, ser inclusivos y apoyar para el completo desarrollo.

No descartó todos los asuntos que frecuentemente realiza junto con la organización, pero ahora quiso destacar este tema de gran importancia; para esto, recordó que ya comenzaron las reuniones con la Red Integración, Discapacidad y Desarrollo, que componen por los sectores mencionados, que incluye la organización que preside, por lo que van por un buen camino para realizar las acciones correspondientes.

Además, hizo hincapié en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que desde 1992 se estableció el 3 de diciembre declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

En el caso de Chihuahua, congratuló la decisión de la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, por instruir a la Dirección de Grupos Vulnerables

La gobernadora, instruyó a Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, para sumarse a este loable esfuerzo y trabajar en conjunto con organizaciones que luchan por mejorar las condiciones de los ciudadanos.

“Es muy bueno que las asociaciones civiles y gobiernos cohesionen en todos los aspectos de la vida, y en particular a este tema tan sentido, no sólo para los que lo padecemos sino también para nuestro entorno familiar. Es por ello que este año, es la participación y empoderamiento a personas con discapacidad. Los coordinadores de estos eventos los haremos públicos y convocaremos a quienes les interese a diversas acciones pero no solo el día de la discapacidad, sino todo diciembre. Como asociación civil, vemos con beneplácito que todas estas personas con mucho entusiasmo por visibilizar la condición humana, que en muchos casos, es invisible para mucha gente”, argumentó el dirigente de la organización.

Reflexionó que son muchos temas a tratar como la falta para desenvolvimiento en calles con falta de infraestructura para sillas de ruedas, el transporte público completamente inadecuado para darles servicio a muchas personas de este sector, aunque reconoció que el Gobierno del Estado sí cuenta con el transporte gratuito para dar el servicio a quienes lo requieren.

También criticó con justa razón, la falta de respeto de muchos ciudadanos que se estacionan indebidamente y sin derecho alguno en los lugares especiales, conocidos como cajones azules, especiales para automóviles que transportan personas con discapacidad, falta de apoyo a emprendedores y otras situaciones no menos importantes.

“Queremos hacer una observación y comentario para que el proyecto de trabajo de sensibilización. Para padecer una discapacidad, nadie está exento. Se adquiere de tres maneras. Desde que uno nace y lleva consigo esta condición, en el transcurso de la vida con algún accidente, agresión o enfermedad que conlleve a una discapacidad, así como la última que es con la edad avanzada. Es por ello que buscamos respeto, inclusión, solidaridad, para este desenvolvimiento, para solventar las situaciones hostiles a las que se enfrentan todos los días”, manifestó quien fuese diputado local y federal en varias ocasiones.

No obstante, lamentó que aún en los tiempos modernos, exista todavía discriminación hacia quien padece algún problema motriz, auditivo, visual, sensorial, mental, carezca de algún miembro o más, que muchas personas nacieron con ella y una gran cantidad la obtuvo con el paso del tiempo por diferentes circunstancias.

Una de las acciones que resaltó, fue el reciente foro realizado en Hidalgo del Parral el pasado 23 de octubre, que encabezó el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común de Gobierno del Estado, Ignacio Galicia de Luna, donde convocó a varias organizaciones de sociedad civil, funcionarios y público en general, para que cada mesa de trabajo, con moderador, recogieran todas las inquietudes de los diferentes grupos vulnerable; su asociación fue invitada y acudió con beneplácito.

Calificó el resultado en general, a juicio de todos como excelente, ya que se trataron los temas y plasmados para su implementación para el Plan Estatal de Desarrollo. “Conociendo a nuestra gobernadora, sabemos que va gobernar para todos, pero para los grupos vulnerables, lo hará con el corazón”, comentó el activista social.

Aplaudió la gran apertura de los funcionarios y del titular de la dependencia estatal antes mencionada, por estar abierto a los temas, quedarse hasta que todos terminaran y revisar los puntos tratado, que son muy similares a los que se han dicho en cuanto a la discriminación, abuso, falta de espacios adecuados, movilidad, apoyo real para el desarrollo viable y digno, entre otras cuestiones.

“Invitamos a todos los que gusten, se sumen a la lucha con nosotros con la causa y los que no, pedir con todo respeto, cuando menos dejar de discriminar. Finalmente cito un pensamiento que dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres: A medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post Covid-19 que sea inclusivo, accesible y sostenible. Esta visión sólo se logrará si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan”, expresó el luchador social y reconocido líder social chihuahuense.

