Llama Sergio Carrillo a valorar la educación como el instrumento más importante

El empresario Sergio Carrillo Escudero tuvo una reunión con maestros chihuahuenses para hablar acerca de los retos de la sociedad estudiantil chihuahuense, así como para manifestar su respeto y platicar de sus experiencias y anécdotas.

“Primero se lo debo a mi padre, porque yo puedo decir que tuve un gran maestro en casa. Mi padre me enseñó grandes cosas, me enseñó a ser honrado, me enseñó a dignificar la política, me enseñó muchas cosas y lo recuerdo con mucho cariño. Yo acompañaba a mi padre en algunas reuniones, en ocasiones él iba a las rancherías ahí cercanas a Ojinaga, y me acuerdo que yo llegaba con mi padre y en aquel tiempo todos los alumnos se ponían de pie. Era el inspector y yo lo acompañaba, yo veía el trabajo que él hacía, era un orgullo ser hijo de un maestro. Seguramente sus hijos así se han de sentir, orgullosos de cada uno de ustedes”.

Por ello, rindió un tributo a los maestros tras haber tenido experiencias muy importantes "por las cuales debo estar agradecido a los maestros”

“Después me vine a Chihuahua y empecé a trabajar, empecé a estudiar en la Escuela Secundaria Federal 1 y entré al taller de soldadura. Eso me dio herramientas para poder trabajar cuando estaba en bachillerato. Puse mi taller en el patio de la casa de mi madre. Posteriormente fui haciendo trabajos más grandes y todo empezó con un maestro, y yo veo la importancia que tienen en los jóvenes”, platicó, y dijo estar convencido de que la educación es el instrumento más importante para la realización de un individuo y para el desarrollo de un estado.

En la charla con el empresario los docentes se mostraron motivados ante su visión y su historia de vida en el trabajo, los valores y la dedicación que lo ha llevado a colocar a Grupo Keila en el plano internacional.