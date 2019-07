Llaman a adoptar gatitos de la calle

Chihuahua.- Adoptar gatitos de la calle es una gran ayuda para mejorar el entorno y salvar estos animalitos, así como evitar sobrepoblación y enfermedades, razón por la que en grupos de rescate aprovecharon la actividad “Domingo Feliz” para ofrecerlos a la gente y que se los llevara de una manera responsable.

Lo anterior, se realizó en la Explanada del Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, donde se colocó un stand atendido por Luly Loera, quien por más de cinco años, se ha dedicado a rescatar a los felinos de la calle, atenderlos adecuadamente, desparasitarlos, esterilizarlos, cuidarlos y darlos en adopción.

Dijo que lamentablemente ha encontrado animalitos quemados, con marcas de heridas fuertes, golpeados, hasta con mandíbula quebrada, todo causado por humanos, cuya recuperación ha sido lenta, pero finalmente hay quienes se los han llevado y darles el cariño que merecen.

“Yo les pido que firmen una carta compromiso de cuidarlos, se les pide fotografías determinado tiempo para ver cómo están y claro que si la familia sale de viaje, me piden ayuda para cuidarlo los días fuera y luego se les entrega”, comentó la activista, quien recordó que es muy importante que el tener un gato es estar al pendiente y no confiarse de que no se va a reproducir aunque sea de casa, por eso es importante la esterilización.

Ella tiene alrededor de 32 gatitos, hay gatas nodrizas que dan alimento a los recién nacidos, así como cuidados especiales. También pueden contactarla por medio de la página de Facebook “La Casa de los Michis”, para preguntar por adopciones o referencias.

Rescatar, ayudar, esterilizar y buscarles un hogar a gatitos en situación de calle, esta página promueve la adopción de gatitos mas no para publicar o dar en adopción gatitos, perritos o cualquier otra mascota, Es para dar a conocer actividades que se realizan y pedir apoyos, solo se promueve la adopción de los gatitos que se encuentran en su refugio.

Esto fue parte de las actividades en Domingo Feliz, que además de los tradicionales juegos como brinca-brinca, área deportiva, mini-bungee, área de comida y comercial, también se destacó los tableros de juegos de mesa gigantes como el conocido ajedrez, pero recientemente el de “Serpientes y Escaleras” que se juega al tirar un gran dado.