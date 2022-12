Llaman a aprovechar 80% de descuento en Impuesto Predial

Un descuento de 80 por ciento del Predial permanece vigente durante este mes de diciembre, por lo que la Tesorería hizo el llamado a aprovecharlo y ponerse al corriente. Asimismo la dependencia destacó que se preparan también para el Operativo Predial 2023.

Informaron que el pago se puede hacer en línea en la página oficial del Municipio o bien, acudiendo a las cajas receptoras de la Tesorería Municipal, con opción de pago de seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA.

Para ello detallaron que las cajas en las que se puede hacer el pago se encuentran ubicadas en el Centro: Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm; Tesorería Municipal (Plaza de Armas), calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

Al Norte: Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.

Al Sur: Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. En Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas. Rastro TIF periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm, así como la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Cabe destacar que el día de ayer la Tesorería también preparó los sistemas y al personal de la Subdirección de Ingresos para el Operativo Predial del año 2023, mediante un simulacro con el objetivo de evitar fallos y dar mejor servicio a la ciudadanía.

El subdirector de Ingresos, Luis Raúl Flores, señaló que con en este simulacro se prueba la resistencia de los sistemas con que cuenta el Gobierno Municipal para efectuar los pagos, por tal motivo, buscan saturar los sistemas de manera intencional para detectar errores y posteriormente darles solución.

