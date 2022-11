Llaman a cambiar la mentalidad hacia los varones

Chihuahua, Chih.- Este sábado se celebra el Día Internacional del Hombre, fecha que se popularizó por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1999, que a pesar de cumplir 23 años, no se le ha dado relevancia como otras fechas, debido al estigma de la figura masculina y las crecientes muestras de violencia hacia la mujer en las últimas décadas.

En opinión profesional, la psicóloga y terapista, Ana Ivette Chavira, consideró que es una realidad el sentimiento de los varones de ser relegados al no haber instancias públicas y/o privadas de atención con una perspectiva de género masculino, ya que también son vulnerables, sufren violencia, requieren ayuda, estímulos al igual que las mujeres.

No obstante, reconoció que actualmente existen instancias gubernamentales y no gubernamentales que sí dan atención a hombres que han sido víctimas o generadores de violencia, aunque no especialmente con una perspectiva de varones sino de ciudadanos en general.

Explicó que el factor importante que aún no se ha podido erradicar es la mentalidad, en su mayor parte hasta una cuestión cultural, a un hombre desde niño no se le permite expresar o ha aprendido que el carácter fuerte es no mostrarse tal y como son porque esto denota debilidad, lo cual es erróneo, entonces ese niño depresivo o agresivo crece con esta imagen distorsionada y eventualmente se convierte en un adulto frustrado, dictador y dominante a la vuelta de los años.

Aclaró que la violencia no distingue ni sexo, estatus social o religión, ya que los índices efectivamente marcan que son más las mujeres víctimas de violencia, pero es porque son quienes aún con miedo pero permitido, son quienes se acercan a denunciar.

“La salud mental es fundamental para todos, más que atención a emergencias es preventiva. Es justo como el médico, no esperar a estar mal para atenderse, es acudir aún estando bien, para repetir más de las acciones que nos hacen sentir bien, porque convertirse en un buen ser humano es un hábito. Los invito a que reflexionemos sobre esto, afortunadamente la vida y situaciones han impulsado a los varones a crecer y desarrollar su inteligencia emocional, y para mí es más gratificante acompañar a un hombre quebrado a través de su proceso terapéutico y de pronto verlo surgir de las cenizas, lo único que marca la diferencia es hacerlo por convicción y no por imposición.

Aprovecho para saludar a todos mis colegas, amigos y familiares masculinos que han sido punta de lanza para proyectos personales y que en mi caso que crecí rodeada de ellos admiro y respeto en toda la extensión de la palabra. ¡Felicidades en su Día!”, argumentó la psicóloga clínica, quien también es vocalista de “McFly”, una banda musical local muy destacada.

En comparación con las conmemoraciones de otras fechas como el Día de la Mujer, Día de la Madre, Día de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, el día dedicado a la masculinidad ha pasado desapercibido, ya que tampoco se ha difundido o promovido como tal, ya que los problemas sociales de género han impactado en todos los países.

La intención de la celebración de este día es promover modelos masculinos positivos; celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad. Centrarse en la salud y el bienestar de los varones. Poner de relieve la discriminación contra los hombres, mejorar las relaciones de género, así como crear un mundo más seguro y mejor.

En Chihuahua hay un evidente problema social con la violencia hacia las mujeres, por lo que se ha trabajado con organizaciones civiles, gubernamentales y académicas para atacar el problema, sin embargo es muy poco lo que se hace por los varones.