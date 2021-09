Llaman a feministas para entablar diálogo con la gobernadora

/ Deyanira Ozaeta

Chihuahua.- La diputada representante del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta, llamó a reforzar las instituciones que representan protección a las mujeres y a los grupos feministas a entablar el diálogo con el gobierno, dejando a un lado las disputas entre grupos y proyectos con la parte institucional.

Ozaeta, tocó el tema de la fusión de la Fiscalía Especial de la Mujer, decisión que muchos consideran la desaparición de una institución clave para la procuración de justicia para las mujeres en el estado.

“Esperemos que la Gobernadora tenga esto en sus listas como mujer, es nuestra primera mujer gobernadora, ojalá tome su papel como representante de las mujeres en el estado, y abra las puertas a todos estos grupos de mujeres, que aunque no se tenga la misma ideología y no se tengan las mismas creencias, pues no debe de ser algo que cierre el diálogo”, externó la diputada.

La legisladora insistió que mediante el diálogo se pueden concretar acciones en favor de la colectividad y la protección institucional para las mujeres del estado, y llamó a los colectivos al acercamiento con las autoridades para concretar agenda conjunta y puntos de coincidencia con las nuevas autoridades.

La Gobernadora está en la mejor disposición al diálogo, esperamos que todos los frentes de mujeres, todas las que luchan por estos derechos y todas las instituciones puedan garantizarlas, y que haya una apertura al diálogo para ver de qué manera se puede trabajar en conjunto, no se trata de estarnos peleando”.

clozano@diarioch.com.mx