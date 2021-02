Llaman a resignificar el afecto para tener relaciones sanas y sin violencia

Chihuahua.- En el marco del 14 de febrero, día del Amor y la Amistad, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres llevó a cabo la mesa “resignificación del amor”, en la que participaron expertas psicólogas, quienes señalaron que actualmente es primordial dar un nuevo significado a cómo entendemos este concepto que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido mitificado con una idea de “amor romántico”, mismo que ha generado ciertos tipos de violencia desde el ámbito familiar hasta las relaciones de pareja.

“Me parece que lo que hay que resaltar es que hablamos del amor romántico, mismo que sostiene la violencia, pues se ha construido en torno a una serie de creencias y mitos que todas y todos hemos ido enriqueciendo y que son las que van generando la violencia, porque giran en torno a una cultura patriarcal”, detalló la psicóloga Claudia Durán.

Algunos de estos mitos se basan en conceptos como un amor que es universal, estático y sobre todo de pertenencia que ejemplificó como el “eres mía”, así como un amor que todo lo perdona, que es para siempre y que representa también un sacrificio, lo que, consideró, fomenta relaciones de desigualdad y no de crecimiento.

“La construcción que tenemos del amor siempre está sesgada por como social y culturalmente concebimos que mujeres y hombres debemos amar. Entonces estas fechas no sólo deberían ser fechas de celebración como tal, sino también de reflexión y que estos temas pudiéramos estarlos de manera constante trabajando para que podamos aprender nuevas formas de amor, saludables. No se trata de decir que el amor hace daño o duele, no, para nada, sino darnos cuenta qué es lo que está mal en esta expresiones”, abundó por su parte la moderadora Andrea González.

Por su parte la terapeuta Adriana Navarrete señaló que de igual forma se ha estigmatizado la soledad en el ámbito social y familiar.

“Otra idea muy común dentro del amor romántico es que es igual a sacrificio, esto lo veo dentro de mi familia y las familias con las que llego a trabajar. Si tú haces esto por el otro y dejas partes de ti por los demás ya tienes un altar especial, pero si tomas decisiones en beneficio tuyo a pesar de que no dañes a los demás, y alguien no está de acuerdo, entonces eres la peor persona y eres contrario al amor. Esta idea de que el amor es sacrificio nos tiene conectadas a permanecer muchas veces bajo relaciones violentas dentro de la misma familia y la pareja, que es lo que nos atañe, entonces sacrificarnos por el otro nos ha hecho mucho daño”, puntualizó

“Dentro de la misma familia escuchamos comentarios y frases que vienen cargadas de creencias muy profundas acerca del amor. Los comentarios de decir “pobrecita”, está sola, o “pobrecito él nunca se casó. Lo que nos lleva a relacionar la soltería o la soledad como algo malo, lo cual no lo es, pero crecemos con esta idea”, puntualizó y detalló que desde la familia se asignan roles en materia de género, pues los hombres no pueden expresar sentimientos como la tristeza o el llorar, mientras que a la mujer se le prepara para buscar a una pareja.

En este sentido la psicóloga Estefany Ríos ejemplificó como incluso esto está arraigado en el imaginario, como lo plasman las películas de amor o de las princesas Disney que esperan sólo a su príncipe azul.

La charla completa puede ser consultada en la página del instituto y formó parte de la capacitación que recibió el personal, misma que se abrió a la población en general a través de sus redes sociales.