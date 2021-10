Llaman a revisar Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Chihuahua.- Los líderes de las bancadas del PAN y Morena en el Congreso del Estado, diputados Mario Vázquez Robles y Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo se pronunciaron este fin de semana porque sean revisadas las sanciones máximas dentro de la “Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, en donde se establece una pena tope de cinco años de prisión a los mayores de 12 y menores de 18 años que cometan delitos de alto impacto.

Luego de que en la ciudad de Chihuahua se presentó el múltiple homicidio en la colonia Palestina donde un adolescente de 17 años desmembró a su padrastro, madre y hermanita de once años, mientras que en la frontera tres adolescentes atacaron sexualmente y asesinaron a la jovencita “Rosita” de trece años; los coordinadores de las bancadas más numerosas en el Poder Legislativo mencionaron que el fenómeno de violencia debe analizarse y atenderse de manera más amplia.

“Si debemos revisarlo, aunque de momento no tengo una opinión más amplia porque no soy especialista en el tema, pero lo vamos a revisar”, mencionó el diputado Mario Vázquez.

Por su parte Edin Cuauhtémoc Estrada comentó al respecto, “Estamos hablando de casos de delitos de mucho impacto son lamentables, pero claro que se pueden analizar las penas.

Lo que tenemos que preguntarnos, es porque jóvenes de 12 ó 13 años son homicidas y lo que tenemos que cuestionarnos, es si tenemos que empezar a mandar 20 ó 30 años a la cárcel a esos menores y si esa es la solución”, mencionó

El coordinador del grupo parlamentario de Morena enfatizó que debemos analizar en que estamos fallando como sociedad.

“Yo creo que es un tema que es mucho más profundo a nada más decir, que ya no sean cinco años de cárcel, que sean 15 ó 20 años y/o hasta que les den cadena perpetua.

Me parece que sin duda tienen que analizarse las penas, pero no es lo primordial, sino analizar esquemas de cómo le podemos hacer para que nuestra juventud no este cometiendo ese tipo de delitos”, subrayó.